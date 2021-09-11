За "язык вражды" на страницах в Facebook политиков и СМИ можно было наказывать и до решения ЕСПЧ - адвокат

Европейский суд по правам человека согласился с решением судов предыдущих инстанций о том, что на авторе публикации лежит ответственность за комментарии под ней. По мнению адвоката Ростислава Кравца, практика наказания за "язык вражды" в Facebook массовой не станет. Об этом Анна Пешкова пишет в материале "Взять на себя грехи комментаторов. Как решение Европейского суда изменит вашу жизнь в Facebook" для 112ua.tv.

"Не думаю, что и после этого решения кого-нибудь, в том числе средства массовой информации, будут привлекать к ответственности за подобное (в Украине - ред.)", - говорит Кравец.

Адвокат подчеркивает, что в первую очередь решение ЕСПЧ касается публичных лиц, которые своим поведением формально поддержали экстремистские высказывания под публикацией. По его словам, за язык вражды на страницах украинских политиков и СМИ можно было бы наказывать и до решения Европейского суда, но этого не произошло.

"Часто и мы наблюдаем, как украинские политики вообще на волне хайпа наоборот поощряют своих подписчиков, чтобы те оставляли именно такого рода комментарии. Потом политики извиняются за них, хотя всем своим поведением показывают, что одобряют высказывания экстремистского характера. Думаю, их можно было бы привлекать к ответственности и до решения ЕСПЧ", - комментирует Кравец.

Что же касается средств массовой информации, то и прежняя практика ЕСПЧ указывала: СМИ являются издателями комментариев своих пользователей и несут за них ответственность.

"Такое законодательство действительно есть: собственника того или иного СМИ можно привлекать к ответственности в случае, если не установлен автор данного комментария, и будет установлено, что автор действительно разжигает вражду, призывает к каким-либо действиям. Такие (украинские - ред.) сайты, как "Центр противодействия коррупции", "Де-юре" и подобные им, давно можно было бы закрыть", - говорит он.

Напомним, что, по мнению Европейского суда, французский политик Жюльен Санчез обязан был следить за содержанием опубликованных комментариев, так как сознательно сделал свой аккаунт в Facebook общедоступным. Судьи постановили: он не мог не знать, что его пост, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее.