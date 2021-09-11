Якубин: В центре Европы закрывают телеканалы – это беспрецедентно

Алексей Якубин Перший Незалежний

Закрытие телеканалов и изданий в центре Европы является беспрецедентной ситуацией. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Перший Незалежний", комментируя акцию протеста сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" в субботу, 11 сентября.

"Международное давление или вот такие точечные акции несомненно влияют на ситуацию. Сейчас просто нужно делать то, что нужно. Привлекать внимание международных политиков к сложившейся ситуации в Украине – это важно, поскольку это в любом случае на них влияет. Потому что они со всех амвонов рассказывают о свободе слова, демократических стандартах, и тут эта ситуация с закрытием телеканалов им напоминает, что за словами должны быть еще и действия. Это касается как украинских, так и западных политиков. Я считаю, что проведение акций, написание обращений и писем – это важные вещи", – считает Якубин.

"Мы с вами уже видели соответствующие реакции от авторитетных структур, связанных с борьбой за права человека и свободу слова. И я уверен, что это только начало. Потому что это беспрецедентно, когда без суда в центре Европы закрывают сначала три телеканала, выключается четвертый, при чем непонятно на каких основаниях. Они даже пытаются через YouTube закрыть вещание, до этого уже дошли", – подчеркнул политолог.

Якубин допустил, что по некоторым каналам Зеленский уже получает письма от европейских структур с требованием прекратить давление на свободу слова. Также он обратил внимание, что в международном сообществе президента уже не воспринимают как мега-демократического лидера, а его деятельность во внешней политике не является какой-то блистательной.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.