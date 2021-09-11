В Украине запретили сексизм и гендерные стереотипы в рекламе: Что изменится и какое наказание грозит за нарушение

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Запретили намекать на сексуальность, если это напрямую не касается рекламируемого продукта

Еще в марте этого года Верховная Рада поддержала законопроект, который вводит ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе. А 10 сентября 307 нардепов проголосовали за документ во втором чтении, таким образом приняв его в целом. Это означает, что в ближайшее время появятся понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также будет усилена ответственность за дискриминацию.

Далее рассказываем об особенностях принятого законопроекта и истории проблемы сексизма в Украине и мире.

Что предусматривает закон о запрете сексизма в рекламе

Законопроект № 3427 о внесении изменений в ЗУ "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола усиливает уже существующую в Украине ответственность за дискриминацию в рекламе по признаку пола.

Примечательно, что Госпродпотребслужба и омбудсмен каждый год получают по полтысячи жалоб о дискриминации по признаку пола в рекламе. За 2019 год рекламодатели вынуждены были уплатить более двух миллионов гривен штрафов за доказанные проявления сексизма в рекламе.

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Народные депутаты законодательно закрепили определение понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также усилили ответственность за использование дискриминации.

Согласно закону, дискриминационная реклама – это реклама, которая содержит или использует утверждение / изображения, являющиеся дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или иным признакам в отношении лица и/или группы лиц, а также дискредитирующие товары других людей.

Дискриминационная реклама по признаку пола – реклама, которая содержит утверждение/изображения интеллектуального, физического, социального или иного предпочтения одного пола над другим, и/или стереотипность роли мужчины и женщины, ограничивающую свободу жизненного выбора человека; унижающую достоинство человека по признаку пола; демонстрирующую насилие по признаку пола; содержащую изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, что не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления.

Следовательно, в перечне запретов окажется следующее:

Демонстрация в рекламе стереотипных ролей мужчины и женщины;

Демонстрация в рекламе насилия по признаку пола;

Показ в рекламе любого преимущества одного пола над другим (не имеет значения – мужчина это или женщина);

Унижение в рекламе достоинства человека по признаку пола;

Реклама, в которой тело человека подают только как сексуальный объект, или реклама с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он никоим образом не касается рекламируемого продукта.

Что предусмотрено за нарушение нового закона

Согласно закону, в Украине введут ответственность рекламодателей, которые будут заказывать несоответствующую рекламу, то есть рекламу, противоречащую хотя бы одному из приведенных выше пунктов "запретов".

В случае нарушения закона рекламодатель должен добровольно или по решению суда публично опровергнуть дискриминационную рекламу и уплатить штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы – по состоянию на сейчас это 30 000 гривен. За повторное нарушение закона в течение года могут оштрафовать в 30-кратном размере стоимости распространения рекламы. Так, рекламодатели обязаны будут информировать о стоимости рекламы, а непредставление этих данных или представление ложных данных также будет караться.

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Если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать на сумму до 10 200 гривен.

Что такое сексизм в целом?

Если коротко, то сексизм является унижением или выделением человека за его статью, сопровождающимся предвзятым / негативным отношением к лицу или его дискриминации.

На самом деле понятие сексизма гораздо глубже и абстрактно. Явление сексизма в смысле разделения на два пола существовало с истоков социальной жизни людей и до сих пор не может быть уничтожено полностью в культуре ни одного народа мира.

Сексизм уже много веков остается частью социального института семьи, встречается в областях образования, религии, политике, медиа. К тому же это не зависит от развитости страны – сексизм находит себе место даже в современных сообществах с высоким уровнем культурного развития.

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Существует также гендерное насилие, как разновидность сексизма – это действия, направленные на женщину только из-за того, что она – женщина. Сюда относятся такие преступления по признаку пола:

Гендерцид – убийства людей из-за их пола или в связи с ним; убийство женщин или мужчин.

Физическое насилие: побои, насилие над проституированными женщинами, насилие над женщинами с нарушениями здоровья, опасные бьюти-практики (бинтование ног, шейные обручи, навязывание пластической хирургии, моделей, танцовщиц, спортсменок), торговля органами;

Семейное насилие, в том числе над детьми: физическое (побои), сексуальное (супружеские изнасилования (секс без согласия), насилие, педофилия), психологическое (унижение, ограничение контактов и изоляция партнерши от людей, преследования, патологическая ревность), экономический: ограничения прав вследствие отъема денег);

Психологическое насилие: преследование, травля, запугивание, унижение;

Сексуальное насилие: изнасилование, принудительная проституция и порнография, сексуальное рабство, торговля людьми, сексуальная объективация;

Мифы о красоте и опасные бьюти-процедуры для женщин (китайское бинтование ног, шейные обручи, корсеты, пластические операции, жесткие диеты), стандарты внешности, дискриминация по внешнему виду;

Дискриминация на рынке труда: неоплачиваемая работа, традиционность работы, которую выполняют женщины (работа по дому, воспитание, уход за стариками и инвалидами), разница зарплат,

Запрет или неодобрение лицам определенного пола заниматься определенными профессиями лишь из-за того, что они принадлежат к определенному полу.

Традиционно укоренилось, что "сексистское" поведение – это определенные действия в адрес женщин, хотя встречаются и случаи в отношении мужчин. Идеология сексизма открыто или завуалированно противопоставляет женщин и мужчин друг другу, приписывая им противоположные качества, оправдывает патриархальное, господствующее положение мужчин и подчиненное положение женщин, оправдывая это естественностью этого "баланса".