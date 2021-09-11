В ОПЗЖ поддерживают позицию Медведчука и солидарны с его выводами о преследованиях, проводимых властью

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Политические преследования председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могут осуществляться по политическому заказу и в интересах действующей власти, а украинская судебная система полностью утратила независимость. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле сообщили, что полностью поддерживают позицию Виктора Медведчука, который отказался от подачи апелляции на последнее решение Печерского районного суда города Киева и собирается оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

"Процесс незаконного уголовного преследования Виктора Медведчука показал, что власть обманула своих избирателей, уничтожает основы правового государства в Украине и идет по пути узурпации власти и построения диктатуры в нашей стране, при которой нет места не только диалогу с оппозицией, но и интересам украинского народа", – считают в ОПЗЖ.

Также в партии подчеркивают, что власть пытается устранить оппозицию из политической жизни страны и ломает под себя и разрушает независимую судебную власть в Украине. В политсиле уверены, что сегодня судят не Виктора Медведчука, а многомиллионную Украину.

"Власть судит именно того избирателя, который за нее проголосовал. И приговор приводится в исполнение незаконными методами, такими как: преследование русскоязычных, дискриминация русского языка и языков нацменьшинств, нападки на единственную каноническую Украинскую православную церковь, чудовищные коммунальные тарифы, уничтожение медицины в разгар пандемии, развал социальной сферы, угрозы лишения пенсий и субсидий и, главное, отсутствие мира на Донбассе", ‒ отметили в политсиле.

В партии считают, что пришло время спросить, что сделала власть для страны за прошедшие два года, а именно к каким показателям и перспективам привела страну. "Что конкретно, кроме красивых разговоров, сделала власть, и сколько времени, средств и возможностей упущено", – добавляют в партии.

Также в ОПЗЖ убеждены, что альтернативой "действиям власти" должна стать предлагаемая оппозиционной политсилой политика, главными целями которой являются установление в Украине Мира, Законности и Справедливости, а также превращение Украины в успешную страну.