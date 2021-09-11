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Кива о том, зачем стал адвокатом: Чтобы защищать заблудшую овцу – Зеленского, который будет сидеть на скамье подсудимых

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива рассказал, зачем стал адвокатом.

"Будучи христианином и имея христианскую добродетель, я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Владимиру Зеленскому, который будет сидеть на скамье подсудимых, нужна будет квалифицированная защита и помощь. Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания и профессионализма совершила те ошибки, за которые придет наказание", – отметил парламентарий.

Кива также подчеркнул, что будет защищать Зеленского в суде, потому что каждый человек имеет право на защиту.

"Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде, ибо каждый человек имеет право на защиту, ибо каждый человек имеет право на справедливость, ибо в нашей стране в первую очередь презумпция невиновности, и мы должны научиться прощать и защищать ближнего", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Механизмы государственного управления".

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