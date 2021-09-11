Дудкин об акции журналистов незаконно закрытых властью телеканалов: Мы будем бороться до тех пор, пока нас не услышат

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

Сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net", а также активисты и эксперты будут бороться до тех пор, пока не будут услышаны. Об этом заявил военный эксперт и журналист Юрий Дудкин, присутствующий на сегодняшней акции журналистов под "Мистецьким арсеналом", где проходит форум Ялтинской европейской стратегии YES.

"Я всегда поддерживаю все акции, которые, в первую очередь, власть направляет против журналистов. А мы выступаем против власти. Потому что то, что творится сегодня у нас со СМИ, не вписывается ни в какие рамки ни евроценностей, ни других ценностей, которые существуют в этом мире, особенно в рамках свободы слова, свободы мыслей и волеизъявления граждан Украины, и в том числе украинских журналистов. Поэтому мы сегодня здесь, где собрались в "Мистецькому арсеналі" многие представители ЕС, США, чтобы продемонстрировать им, что украинских журналистов не сломить, они будут и дальше бороться. Многие, кстати, спрашивают "Какая цель того, что вы приходите? Ведь, понятное дело, что Зеленский не обращает на это никакого внимания?" Я говорил и говорю, всем телеканалам говорю – мы будем бороться до тех пор, пока нас не услышат", – сказал он.

Одновременно Дудкин подчеркнул, что их уже услышали – "более 70 тысяч публикаций, которые сегодня уже есть в европейской и западной прессе о том, что в Украине самым варварским образом уничтожается свобода слова и свобода волеизъявления – это говорит о том, что у нас формируется самый настоящий диктаторский режим".

"Вы знаете, в любом случае, вода камень точит, в любом случае. Поэтому когда нам советуют не выходить, мол, это не возымеет никакого эффекта, я всегда говорю "вы неправы". Любой человек, который себя позиционирует и как протестанта, и как борца за какие-либо права, он всегда будет за митинг. И сегодняшняя акция здесь у нас … будет заметна, нас заметят, уже заметили. Мы видим, как подходят иностранные чиновники, интересуются, что написано на наших плакатах, мы это видим прекрасно, и слава богу, пусть читают, пусть знают, что здесь, как говорится, не все хорошо. Хотя наш президент говорит "у нас все прекрасно, у нас все отлично". И президент, и премьер-министр считают, что в Украине все хорошо. Это далеко не так. Здесь далеко не все хорошо. И мы это докажем, и мы это доказываем уже", – добавил Дудкин.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.