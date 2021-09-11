Чеснаков: Заявление Киева о включении темы транзита газа в повестку "нормандского формата" – это повод потянуть время, блеф и петляние

Алексей Чеснаков Фото из открытых источников

Предложение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака включить тему транзита газа через страну в повестку "нормандского формата" – это повод потянуть время, блеф и петляние. Об этом заявил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в Telegtam-канале.

По его мнению, стратегия украинской власти – "тупое упрямство и постоянный возврат к одним и тем же нереалистичным требованиям".

"Нормандский формат:

а) цели. создавался не для решения проблемы транспортировки газа через Украину;

б) повестка. Перегружен значительным количеством нерешенных проблем в сфере безопасности;

в) качество. Неэффективен из-за блокировки решений украинской стороной (она сама загнала себя в ловушку и уже не сможет изменить ряд переговорных позиций)", – написал эксперт.

Он также подчеркнул, что Ермак не настолько глуп, чтобы рассчитывает на позитивную дешифровку этого сигнала остальными участниками "нормандского формата".

"Вряд ли Ермак настолько дурачок (человек он не умный, это факт), что рассчитывает на какую-то особую позитивную дешифровку этого сигнала остальными участниками. Наивных партнеров в этом составе нет. Так что будем считать это заявление просто поводом потянуть время и продемонстрировать, что в Киеве не "ушли в отказ" и "готовы к разговору". Лишь бы собрать четверку для демонстрации успехов Зеленского. Смешно. Украинский блеф и петляния", – добавил Чеснаков.