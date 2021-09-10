Соцопрос: "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа" - лидеры электоральных симпатий, интерес украинцев к делу Медведчука растет

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то в лидерами электоральных симпатий были бы "Слуга народа" (20,0%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,5%). Также в состав парламента прошли бы "Европейская солидарность"(16,5%), "ВО "Батькивщина"" (11,2%), "Сила и честь" (5,3%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 6 по 9 сентября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

Украинцы все больше внимания уделяют суду, который власть устроила над главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

62,4% респондентов ответили, что они интересуются этим делом (+0,9%):

При этом выросло количество украинцев 38,5%, которые считают меру пресечения Медведчуку тяжелее выдвинутых обвинений (+2,4%). Вместе с этим 35,2% респондентов считают, что лидера оппозиции должны были отпустить из зала суда (+1,4%).

На вопрос "Чем, по Вашему мнению, закончится суд по делу Виктора Медведчука?" 56,5% опрошенных ответили, что сам процесс затянется, но реального решения не будет (+0,8%):

И наиболее справедливым результатом этого дела 64,5% украинцев считают полное оправдание лидера оппозиции (+2,1%):

Также 71,4% респондентов назвали суд над Медведчуком попыткой власти отвлечь внимание от реальных проблем в стране (+3,0%):

72,1% опрошенных граждан уверены, что действия власти в отношении Медведчука приведут к росту рейтинга "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее лидера (+1,7%):

При этом 52,5% украинцев не поддерживают действия украинских властей, которые во внесудебном порядке закрывают оппозиционные телеканалы и СМИ:

В ходе исследования было опрошено 3,012 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.