Скидка почти для 80% домохозяйств: Сколько украинцы будут платить осенью за электроэнергию

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За снижение тарифа на свет для части украинцев заплатят государственные энергетические компании и бизнес

Украинцы уже в октябре получат возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг. Для экономных потребителей будет действовать сниженный тариф на электроэнергию. В Министерстве энергетики Украины отметили, что меньше будут платить за свет почти 80% домохозяйств.

Подробнее об установлении новых тарифов на электроэнергию в Украине и последствиях такого решения в материале "Першого Незалежного".

Для кого снизятся тарифы на свет?

Перед началом отопительного сезона для украинцев начнут действовать различные тарифы на электрическую энергию - они будут зависеть от объемов потребленного энергоресурса. В Министерстве энергетики заявили, что это произойдет уже с 1 октября. Для некоторых домохозяйств стоимость снизится, а для кого-то из потребителей (как бытовых, так и для небытовых) - возрастет.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, тарифы на свет для некоторых будут уменьшены. Он отметил, что сниженные тарифы коснутся почти 80% украинских домохозяйств.

Сообщается, что перед началом отопительного сезона для домохозяйств, которые потребляют меньше, чем 250 киловатт-часов в месяц, тариф на электроэнергию будет снижен на 24 копейки. Следовательно, стоимость 1 киловатта составит 1,44 гривни.

Квитанции с новыми тарифами за потребленную в октябре электроэнергию украинцы получают уже в ноябре.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, сниженный тариф в размере 1,44 гривни за 1 киловатт для домохозяйств, использующих менее 250 кВт-ч в месяц, будет действовать до конца апреля 2022 года.

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Кто будет платить за электроэнергию по старинке?

Те украинцы, которые используют более 250 кВт-ч в месяц, продолжат платить по старому тарифу. То есть для них стоимость электроэнергии останется на уровне 1,68 гривни за киловатт-час.

Аналогичный тариф будет действовать и для коллективных бытовых потребителей, то есть для жильцов многоквартирных жилых домов, включая общежития. Также эта цена будет актуальной в контексте оплаты различных технических целей, освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

Так же будут платить за электроэнергию, использованную для работы насосов и освещения территорий, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества и кооперативы, объединения совладельцев многоквартирных домов и религиозные организации.

Причины снижения тарифов на свет

11 августа этого года Кабмин внес изменения в так называемый "механизм PSO" (специальные обязанности, возлагаемые на производителей и поставщиков электроэнергии для обеспечения общественных интересов). Согласно этим правительственным изменениям, предусматривается снижение стоимости электроэнергии для большей части украинцев. Правда, в контексте постоянных разговоров чиновников энергетического сектора о необходимости повышения цен на электроэнергию, их снижение выглядит чрезвычайно странно.

Кроме этого, на уменьшение стоимости электроэнергии чиновники пошли из-за опасения сезонных "тарифным" протестам (как это было в январе прошлого года) и для снижения градуса недовольства граждан ценами на коммунальные услуги.

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Последствия снижения тарифов на свет

Снижение тарифов на любую коммунальную услугу – очень необычное явление в Украине. И если это таки происходит, то значит, разницу между предыдущим и новым уменьшенным тарифом должно покрыть либо государство, либо какое-то из потребителей. Собственно, в Украине так и произойдет – за снижение тарифа на свет для 80% украинцев заплатят государственные энергетические компании и бизнес.

В течение нескольких последних месяцев чиновники выбирали из десяти сценариев пересмотра тарифов на свет. В конце концов, было решено внедрить финансовую модель, при которой разницу между рыночным и установленным тарифом на электроэнергию для населения государство компенсирует поставщикам живыми деньгами. Следовательно, с 1 октября субсидировать население будут за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". И если ранее эти две компании продавали электроэнергию по тарифам ниже рыночных, получая от этого убытки, то теперь они будут компенсировать поставщикам разницу живыми деньгами.

Кроме этого, будет компенсировать определенную долю разницы в стоимости электроэнергии и украинский бизнес. Это ожидаемо станет причиной увеличения расходов промышленности, малого и среднего бизнеса, что скажется на конечной стоимости их товаров и услуг. Получается, что за нерыночные тарифы так или иначе будут платить простые украинцы, покупая более дорогие товары и услуги.