Митрополит Антоний: Призываем главу МВД взять под личный контроль расследование захвата храма в Винницкой области

Митрополит Антоний Фото из соцсетей

Оригинал размещен на сайте "Вести".

Приезд патриарха Варфоломея в Украину начинает давать свои "плоды".

3 сентября 2021 года сторонники "ПЦУ" захватили Иоанно-Богословский храм Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви. При этом были сорваны двери и выбиты окна в прицерковном доме, в котором религиозная община УПЦ временно проводила богослужения.

Согласно сообщению пресс-службы епархии, правонарушение стало следствием устного распоряжения представителей местной власти обеспечить "правильное" решение вопроса о храме. Другими словами – в пользу "ПЦУ". Также на ситуацию повлияла реакция правоохранителей, которые, находясь на месте преступления, не помешали осуществлению рейдерской атаки.

В этой связи хотелось бы отметить два момента.

Во-первых, экспертный прогноз о негативных последствиях визита главы Фанара на украинскую землю показывает свою состоятельность. Ведь ранее неоднократно подчеркивалось, что приезд стамбульского гостя будет воспринят в некоторых регионах как знак поддержки центральной властью "ПЦУ". И результатом этого станут новые попытки захватов храмов Украинской Православной Церкви. Как мы видим, такой сценарий, к сожалению, начинает постепенно становиться реальностью. Поэтому мы и призывали патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев. Им было принято другое решение, и теперь он, в первую очередь, несет ответственность за новое горе и новые беды, посетившие православных верующих Украины.

Во-вторых, неприятно поражает позиция некоторых правоохранителей, не желающих пресекать совершение соответствующих преступлений. Более того, подобное происходит уже не в первый раз: за последние годы десятки храмов УПЦ были захвачены при явном попустительстве сил правопорядка.

В данном контексте хотел бы обратиться к недавнему интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского агентству "Интерфакс-Украина".

В нем прозвучало много правильных слов и важных заявлений.

В частности, о желании укрепить доверие общества к полиции, следовании принципу "перед законом все равны", готовности жестко реагировать на насильственные действия со стороны представителей гражданских или политических движений, а также "бить по рукам" правоохранителей, нарушающих закон, проведении аудита МВД, нацеленности нового министра заниматься микроменеджментом, а именно урегулированием наиболее острых частных вопросов.

В свете этого мы просим главу МВД о следующем:

взять под личный контроль как расследование захвата Иоанно-Богословского храма УПЦ в селе Красноселка Винницкой области, так и вопрос комплексного противодействия рейдерским атакам на церковное имущество во всех регионах Украины;

сделать частью управленческого аудита МВД тематику качества реагирования областных управлений министерства на проблему захвата собственности религиозных общин Украинской Православной Церкви;

обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к насильственным действиям при нападениях на храмы и верующих Украинской Православной Церкви (речь идет как об исполнителях, так и организаторах и соучастниках соответствующих преступлений);

обеспечить привлечение к ответственности чиновников областных ОГА, причастных к незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ в юрисдикцию "ПЦУ".

Также мы предлагаем включить вопрос урегулирования проблемы рейдерских захватов церковного имущества в перечень тем, которые обсуждаются на уровне прямого контакта министра внутренних дел с президентом Украины. Поскольку эта угроза является непосредственным вызовом общественной безопасности и стабильности в пределах всего нашего государства.

Со своей стороны выражаем готовность к диалогу с правоохранительными органами по всем соответствующим вопросам. Ведь сохранить мир и спокойствие внутри украинского общества – в наших общих интересах.

Митрополит Антоний