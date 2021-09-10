Ипотека по-новому: Сколько государство заложит средств на развитие и как планируют продавать арестованную недвижимость

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В Украине отныне будут работать обновленные правила продажи ипотечных квартир

На днях в Украине вступил в силу закон об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке. Это означает, что будут внедряться определенные новации в сфере реализации имущества, которое было арестовано судом. Кроме этого, чиновники запланировали еще несколько нововведений в сфере ипотеки.

Далее рассказываем о подробностях нового закона, а также о предложенных Кабмином изменениях в сфере недвижимости.

Что предусматривает новый закон?

Закон "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве" был разработан и принят для того, чтобы устранить разногласия и определенным образом осовременить процесс продажи имущества в ипотеке и исполнительном производстве.

Благодаря документу должна быть усовершенствована уже имеющаяся в Украине система реализации арестованного имущества, должно быть внедрено обязательное соблюдение процедуры нотариального заверения при продаже предмета ипотеки и обеспечение бесспорности прав ипотекодержателя при удовлетворении его требований.

На первый взгляд, это выглядит довольно сложно, но новые механизмы продажи ипотечного имущества можно легко объяснить.

Так, продажа арестованного имущества проводится только на электронных аукционах или по фиксированной стоимости. Порядок и правила проведения электронных аукционов в ближайшее время определит Министерство юстиции Украины. При этом продажа арестованного имущества по фиксированной цене:

применяется в отношении имущества, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы (по состоянию на сейчас это 180 000 гривен);

не применяется к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от стоимости такого имущества.

Не реализованное на электронном аукционе недвижимое имущество после проведения такого аукциона должно быть выставлено на повторный электронный аукцион. При этом его стоимость нужно будет изменить, она должна составлять 85%, а цена движимого имущества – 75% его стоимости, определенной в порядке, установленном ст. 57 закона об исполнительном производстве.

Если же недвижимое имущество не было продано и во время вторых торгов, его выставляют на третий электронный аукцион по цене, еще меньшей от стартовой. Стоимость недвижимого имущества должна составлять уже 70%, а движимого имущества – 50% от его стоимости.

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В общем непроданное имущество, конфискованное по решению суда, будет выставляться на повторные электронные аукционы по цене не меньшей, чем сумма общегосударственных налогов и сборов, подлежащих уплате при продаже такого имущества.

Если же взыскатель дал согласие, на третьем электронном аукционе можно снижать начальную цену, пока объект не приобретут. Однако цена не может быть ниже 60% его стоимости для недвижимости и 30% для движимого имущества. В случае, если имущество не продалось и на третьем электронном аукционе, исполнитель предлагает взыскателю оставить за собой нереализованное имущество, кроме того, что было конфисковано судом. Поэтому имущество передают взыскателю по цене третьего электронного аукциона.

Государственные деньги для ипотечного жилья

На днях Кабинет министров принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК). По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, УФЖК была специально создана в конце 2020 года как акционерное общество для разработки и реализации программы "Доступная ипотека".

"Укрфінжитло" фактически выступает посредником между банком и украинцем, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку в размере 7% годовых. Компания в свою очередь рефинансирует банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

В следующем году украинские власти планируют внедрить несколько реформаторских инициатив в сфере ипотечных программ. Речь идет о выпуске гособлигаций для развития ипотеки. Премьер-министр отметил, что после завершения присоединения Государственного ипотечного учреждения к ЧАО "Укрфінжитло" правительство готовит выпуск облигаций на сумму около 20 миллиардов гривен, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Известно, что выпуском гособлигаций будет руководить Министерство финансов Украины. ОВГЗ будут конвертированы в акции допэмиссии "Укрфінжитла" для обеспечения граждан жильем.

Такое нововведение необходимо для реализации президентской программы "Доступная ипотека". Верховная Рада Украины уже рассматривает законопроект, регулирующий выпуск ОВГЗ на 20 миллиардов гривен. По мнению авторов документа, его принятие поможет уже в ближайшее время предоставить около 8 тысяч ипотечных кредитов и приобрести 12 тысяч квартир для дальнейшей передачи в финансовый лизинг.