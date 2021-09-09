Волошин: Окружение Зеленского создает ему теплую ванную, закрывая независимые телеканалы и СМИ

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В Украине еще не было президента, который так нервно реагировал бы на критику, как это делает Владимир Зеленский

В Украине еще не было президента, который так нервно реагировал бы на критику, как это делает Владимир Зеленский. Поэтому его окружение и создает для него теплую ванную, закрывая независимые телеканалы и СМИ.

Об этом во время митинга под Верховной Радой заявила народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Олег Волошин.

"Буквально 10-15 минут назад, что произошло в стенах парламента. К трибуне вышел депутат Гео Лерос, который избирался от партии "Слуга народа", но быстро увидел, какая коррумпированная и преступная она является, вышел оттуда и стал ярым критиком власти. Он вышел к трибуне и стал говорить о том, что Зеленский и Ермак превращают Украину в мафиозное государство. Моментально, как черт с табакерки выскочил известный подручный Зеленского товарищ Тищенко и начал убирать грубой силой Лероса от микрофона, едва ли не бить его", - сказал он.

Волошин отметил, что депутату в Верховной Раде не дают критиковать президента, поэтому не стоит удивляться закрытию телеканалов, попыткам посадить в тюрьму лидера оппозиции Виктора Медведчука.

"Они готовы избить вчерашнего коллегу, чтобы он не говорил правду о том, что Зеленский и Ермак хапуги. Вот цена и свобода слова в их собственной фракции. Они своих бьют. То, что мы здесь – это огромный шаг вперед, это демонстрация власти, что ее никто не боится, чтобы они не делали. Ведь кто у нас президент – актеришка, который привык, что его все любят, что с его шуток смеются. А теперь над ним смеются. Теперь его миллионы людей ненавидят. А он у это не привык. Он не способен воспринимать критику. Никогда такого не были – ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Порошенко. Не было президента, который так бы нервно воспринимал критику в свой адрес. Если тебе хочется, чтобы тебя любили – возвращайся на сцену "95 квартала", может, люди простят, и будут хлопать. Но это нужно сделать сегодня, потому что завтра их просто начнут бить за то, до чего они довели страну", - указал нардеп.

По его словам, окружение Зеленского создает для него теплую ванную, закрывая телеканалы и независимые СМИ.

112ua.tv

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112ua.tv

112ua.tv

112ua.tv

112ua.tv

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.