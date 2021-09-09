Вадим Рабинович: Стране нужны перемены! Запугать ОПЗЖ не получится - победа будет за нами!

В четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады Украины на митинг собрались тысячи активистов и сторонников политической партии "Оппозиционная платформа – За життя". Жители Закарпатья, Харькова, Прилук, Чернигова и других регионов и городов Украины собрались с одной целью: высказать свой протест против давления власти на оппозицию.

"Ребята, нас много! Я впервые вижу, что эта площадь не смогла всех вместить. И все потому, что мы начинаем подниматься с колен, ведь дальше так продолжаться не может! Тарифы – заоблачные, выживать людям не за что, под арестом находится лидер крупнейшей оппозиционной партии. Еще несколько дней назад я был уверен, что Виктора Медведчука освободят, ведь аргументов, которые бы позволяли дальше его удерживать под домашним арестом, нет. Но власть не сделала этого…", – заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, выступая перед многотысячным митингом.

Политик обратил внимание на то, что власть продолжает свою политику уничтожения свободы слова в Украине – она по-прежнему запрещает газеты, телевидение, другие медиа.

"Нам же власть разрешает только пахать и умирать. Жить – нельзя!" – возмутился народный депутат.

"Я открыл учебник 5 класса и с ужасом узнал, что никакой Великой Отечественной войны не было, а была Германо-Советская война. В современной Украине ежедневно открываются памятники убийцам из СС "Галичина"… Как мы дожили до того, что бандиты и убийцы становятся героями, а настоящим героям сносят памятники? Когда говорят: "Банду геть!", то, очевидно, имеют в виду эту банду, которая перекручивает историю, и мы не должны допустить такого развития событий, мы не должны допустить фашизма в стране!" – призвал народный депутат.

Обратил внимание Вадим Рабинович и на заявление советника президента Украины, анонсировавшего планы принять 5000 афганских беженцев, которые "просвещеннее и грамотнее украинских граждан, и поэтому их будут привлекать к развитию страны".

"Вместо того, чтобы развивать потенциал наших людей, власть шаг за шагом убивает промышленность, культуру, свободу слова. Украинская власть готова завозить в Украину афганцев, лишь бы прогнуться под какого-то заокеанского дядю. И при этом советник Зеленского утверждает, мол, "ничего, бюджет выдержит…". Получается, затраты в 50 млн на беженцев бюджет выдержит, а украинским пенсионерам дать копейку – не выдержит! Тратить сотни миллионов на покупку списанных кораблей – это можно, а пенсионерам, учителям, врачам – ничего… Неужели у власти нет ничего для наших граждан, зато любой, кто сюда приезжает, может стать членом набсоветов госкомпаний и получать миллионы? Приезжают к нам люди из Польши, Америки, и уничтожают наши предприятия, оставляя их с убытками. Быть может, пора бы сажать этих наблюдателей, которые приезжают разворовывать нашу страну?!" – предложил сопредседатель партии ОПЗЖ.

Впрочем, выход есть, уверен Вадим Рабинович.

"Мы победим, если мы поймем, что сами ответственны за нашу страну. Мы победим, если не будем сидеть по домам и ждать, что за нас кто-то что-то сделать. И с приходом такого понимания за нами будет и победа!" – уверен политик.

"Сильная страна с умными люди и огромными резервами не обречена жить в нищете и вызывать жалось у соседей. Надо гнать поганой метлой МВФ, надо прекратить выплаты по долгам и направить все средства на социальные программы – вот наша позиция. В любом случае, власти не получится нас запугать! Голосуйте за партию ОПЗЖ, и мы победим!" – призвал Вадим Рабинович.

112ua.tv

Напомним, в четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады проходит митинг против давления на оппозицию. Украинцы требуют от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности. Участие в мероприятии принимают более 3 тысяч человек.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.