Украина договаривается с "Газпромом" о транзите 45 млрд куб. м. газа после 2024 года, - ОГТСУ

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Украина рассчитывает после 2024 года заключить новый контракт с "Газпромом" на транзит 45 млрд куб. м в течение 10-15 лет, сообщили в ответ на запрос 112ua.tv в пресс-службе ОГТСУ. Об этом Алена Голубева пишет в материале "Северный поток - 2" достроен: Почему зимой в Украине может наступить апокалипсис" на сайте 112ua.tv.

"Мы вместе с Офисом президента, МИД, Кабмином, парламентом и общественными деятелями делаем все возможное для того, чтобы перспективы (сохранения транзита в украинской ГТС после 2024 года) были. Речь идет не только об экономической составляющей вопроса, но и о реальных гарантиях национальной безопасности Украины. Такой гарантией, очевидно, является пролонгация газового контракта (с "Газпромом", - ред.) на 10-15 лет, с годовым объемом не менее 45 млрд куб. м. Перспективы зависят от дипломатических шагов Украины, соблюдения другими странами энергетической солидарности (а это - диверсификация источников и путей поставки газа), от демонополизации рынка и, в частности, от решений международных партнеров", - говорится в ответе ОГТСУ на запрос 112ua.tv.

Как известно, шансы Украины сохранить транзит после 2024 года под большим вопросом. Оператор Nord Stream 2 AG сообщил о сварке последней трубы "Северного потока - 2". После его введения в эксплуатацию необходимость в украинской ГТС как маршруте для поставки российского газа в Европу отпадет. СП-2 осталось преодолеть всего две преграды: завершить сертификацию, что является обязательным условием для начала эксплуатации газопровода, и решить вопрос с европейскими нормами, согласно которым "Газпрому" могут разрешить использовать только половину мощности газопровода.