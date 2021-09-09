Скандал! Рабинович в знак солидарности с журналистами заклеил рот в эфире "Украины 24"!

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Сенсационное событие – в прямом эфире: во время ток-шоу "Народ против" народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заклеил рот пластырем в знак протеста против притеснения свободы слова в Украине и в знак солидарности с украинскими журналистами, против которых власть устроила настоящий геноцид.

"Спасибо, что пригласили меня на ток-шоу – в нынешних реалиях это мужественный поступок для телевизионщиков, поскольку из-за моего участия в программах и резких выступлениях уже несколько украинских телеканалов власть закрыла", – начал свое выступление Вадим Рабинович.

Политик не стал комментировать обсуждаемые в студии заявления, сделанные Президентом Украины Владимиром Зеленским в США, объяснив это так: "Я не могу комментировать слова президента Зеленского, потому что это лишь слова. Если же говорить о цифрах, то за семь месяцев 2021 года бюджет уже не дополучил примерно 52 млрд. Что касается коррупции: да, она есть во всех странах, но борются с ней свободой слова – ты можешь украсть, но будь готов, что через пару дней или газета об этом напишет, или телеканал покажет… В Украине закрыли три телеканала, из-за чего 1500 журналистов остались без работы".

После Вадим Рабинович еще раз поблагодарил редакцию телеканала "Украина 24" за приглашение и заявил следующее: "В знак солидарности с журналистами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK я оставшееся время эфира просижу с закрытым ртом".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.