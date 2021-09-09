Шуфрич: Власть запрещает оппозиции говорить, потому что сама боится правды

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть не дает оппозиции говорить, потому что сама боится признаться народу о проблемах в государстве. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

По его словам, нынешний и предыдущие президенты обещали Украине порядок и мир, но где он сейчас - непонятно. Он отметил, что военнослужащие гибнут на линии разграничения за пиар и пустые слова представителей власти.

"Что же они (представители власти. - Ред.) сегодня делают? Один пришел, пообещал мир за неделю. Второй пришел, он, правда, поосторожнее был, пообещал за год. И где же этот мир? Наши ребята гибнут на линии разграничения - за что? За их безответственность? За их хайп? Одно дело - за рычагами танка работать, а другое - языком болтать", - сказал Шуфрич.

Депутат добавил, что представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" дали возможность власти реализоваться и прождали год. Он подчеркнул, что давление на оппозицию власть оказывает потому, что та говорит о том же, о чем и обычные люди между собой.

"То, что сегодня нам запрещают говорить, означает только одно: мы говорим то, о чем люди говорят между собой. А они сегодня говорят о нищенских пенсиях, которые стали ниже в два раза. Тарифы стали выше в три раза, если говорить в долларах, а много ли украинцев получают зарплату в долларах? В 16 раз подняли стоимость коммунальных тарифов! А люди стали жить богаче? И когда мы об этом говорим, власть запрещает нам об этом говорить, потому что сама боится говорить об этом", - резюмировал нардеп.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.