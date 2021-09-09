Атошники препятствуют демонтажу незаконного баннера с эмблемой контрразведки перед посольством РФ, - КГГА

Рекламный щит с эмблемой контрразведки СБУ, расположенный возле посольства России, не демонтирован вопреки приказу Управления рекламы КГГА № 407 от 22 марта. В официальном ответе Управления на запрос "Першого незалежного" указано, что причина - в препятствиях, которые создают участники боевых действий на востоке Украины. Об этом Игорь Смолов пишет в материале для 112ua.tv.

В Управлении разъяснили, что щит на Воздухофлотском проспекте, 27 неоднократно пытались демонтировать как его собственники, так и представители подчиненного Управлению предприятия - "Киеврекламы". Однако демонтаж работники КП предприятия проводят в том числе и исходя из "объективных факторов, находящихся вне влияния КП "Киевреклама".

"При всех попытках демонтажа рекламного средства по указанному адресу как работники КП "Киевреклама", так и работники ТОВ "Нью-Лайф 2017" (собственник щита, – ред.) сталкиваются с активным противодействием демонтажу граждан - участников боевых действий на востоке страны", - подчеркнула в ответе на запрос начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Оксана Полищук.

Кроме того, в первую очередь демонтажу подлежат рекламные средства, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, и только во вторую – незаконные отдельно стоящие рекламные щиты (такие как размещенный у посольства РФ).

112ua.tv

112ua.tv

"Представители администрации предприятия, которые игнорируют необходимость демонтажа, могут быть привлечены к ответственности за неисполнение служебных обязанностей. Если имело место давление на представителей управления департамента рекламы КГГА, возможно открытие уголовного дела по статье о коррупции", - подчеркивает автор материала.

Рекламный носитель с эмблемой украинской контрразведки стоит перед посольством России в Украине по адресу Воздухофлотский проспект, 27 с 12 июня 2020 года. Размещение борда не предусмотрено Типовыми правилами размещения внешней рекламы, утвержденными постановлением Кабмина от 29.12.2003 № 2067, а также нарушает ряд других правил, установленных киевскими властями. Конструкцию уже дважды демонтировали. После демонтажа в ночь с 6 на 7 июля рекламный носитель уже наутро вернули на место. После второго демонтажа в середине января 2021 года рекламный носитель вернули через месяц. Помимо эмблемы контрразведки, на носителе также была размещена надпись "Крым – это Украина".