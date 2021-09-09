Конфликт Тищенко и Лероса показал, насколько слабые у нас президент и глава СБУ, если так боятся критики, - Жарких

Но ведь депутат и существует для того, чтобы критиковать власть, следить за ней, не давать ей совершать преступления и ошибки. Не важно, что говорит Лерос, он уже формально уполномочен говорить это своими избирателями. Но команде президента Зеленского законы не писаны. И они не понимают, что сильный президент и глава СБУ в защите не нуждаются. Значит, президент и глава СБУ слабые. И только господин Тищенко широкой спиной их защищает. Хватит ли спины господина Тищенко - другой вопрос", - отметил Жарких.

Напомним, в Верховной Раде во время пленарного заседания произошла потасовка между нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его бывшим коллегой по фракции Гео Леросом.

Во время того, как Лерос рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции в отношении "вагнеровцев", Тищенко подошел к нему, сначала схватил микрофон, а потом и самого нардепа.

Сначала Тищенко пытался вытолкать нардепа с трибуны, а затем своим телом закрыл доступ Леросу к микрофону.