Конфликт Тищенко и Лероса показал, насколько слабые у нас президент и глава СБУ, если так боятся критики, - Жарких
Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов настолько слабы, что боятся даже минимальной критики в свой адрес. Об этом на своей странице в Facebook написал публицист Денис Жарких, комментируя скандал между депутатом от "Слуга народа" Николаем Тищенко и его внефракционным коллегой Гео Леросом.
"Все на защиту Баканова! В украинском парламенте без всякого стеснения депутата, критикующего президента Зеленского и главу СБУ, просто отталкивают с трибуны. Такая вот украинская демократия, культура парламентаризма.
Но ведь депутат и существует для того, чтобы критиковать власть, следить за ней, не давать ей совершать преступления и ошибки. Не важно, что говорит Лерос, он уже формально уполномочен говорить это своими избирателями. Но команде президента Зеленского законы не писаны. И они не понимают, что сильный президент и глава СБУ в защите не нуждаются. Значит, президент и глава СБУ слабые. И только господин Тищенко широкой спиной их защищает. Хватит ли спины господина Тищенко - другой вопрос", - отметил Жарких.
Напомним, в Верховной Раде во время пленарного заседания произошла потасовка между нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его бывшим коллегой по фракции Гео Леросом.
Во время того, как Лерос рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции в отношении "вагнеровцев", Тищенко подошел к нему, сначала схватил микрофон, а потом и самого нардепа.
Сначала Тищенко пытался вытолкать нардепа с трибуны, а затем своим телом закрыл доступ Леросу к микрофону.