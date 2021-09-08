Зарубежные СМИ: Претензии Freedom House к Киеву из-за преследования Медведчука и расправы над независимыми СМИ могут стать приговором Зеленскому

Офис президента

Преследование властью в лице президента Владимира Зеленского председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также расправа над независимыми СМИ - телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZІK могут стать приговором всей политической верхушке страны, включая Зеленского. Об этом пишет издание "Регнум", ссылаясь на блог эксперта Екатерины Селантьевой, в котором она заявляет, что Претензии Freedom House к Киеву могут поставить точку в дальнейшей политической карьере Зе-команды.

Эксперт напоминает, что президент американской организации Freedom House Майкл Абрамовиц опубликовал открытое письмо президенту США, где заявил, что глава Украины Владимир Зеленский "использует исполнительную власть без судебного надзора для наказания отдельных СМИ, технологических платформ, непосредственно журналистов и их веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией".

"Это уже очень серьезно, если организация Freedom House, которая существует на деньги правительства США, выносит на уровень президента страны вопрос закрытия оппозиционных телеканалов и СМИ в Украине и внесудебных действий СНБО. Об этой проблеме в Украине уже заявили ООН, ОБСЕ, а сейчас и Freedom House", — отметила Селантьева, подчеркнув, что такое обращение может стать "приговором" Зеленскому.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.