Уволенным работникам хотят платить компенсацию. На что рассчитывать украинцам и как можно получить выплаты

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Максимальный размер компенсации не может превышать двенадцати минимальных заработных плат

Министерство экономики Украины предложило выплачивать денежную компенсацию сотрудникам предприятий, которые обанкротились и долго не выплачивали зарплату своим подчиненным.

На какую сумму могут рассчитывать украинцы и как получить компенсацию - рассказываем далее.

Сколько денег можно получить?

Размер компенсации не может превышать размера трех среднемесячных заработных плат работника. При этом максимальный размер компенсации не может превышать двенадцати минимальных заработных плат.

То есть если сотрудник получает минимальную зарплату в 6 тысяч гривен, то может рассчитывать на 18 тысяч компенсации, если же 10 тысяч гривен - получит 30 тысяч компенсации. Но есть максимальный порог: если зарплата работника составляет, к примеру, 33 тысячи гривен, то он получит сумму, не превышающую 12 минималок, - то есть не более 72 тысяч гривен (согласно статье 8 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" установлена минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен).

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Отметим, в расчет берутся заработные платы за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника. При расчете размера компенсаций будут отталкиваться от "белых" зарплат. Это та сумма, которая отражена в трудовом договоре, положении об оплате труда, приказе о приеме на работу и других официальных документах.

Кроме того, компенсации могут быть выплачены в случае банкротства работодателя только по новым долгам, заявленным в хозяйственных процессах по банкротству.

Откуда возьмут деньги на компенсации

Деньги на компенсации пострадавшим сотрудникам планируют взять из Единого социального взноса (ЕСВ) и штрафов за нарушения законодательства по ст. 265 Трудового кодекса. Речь идет о штрафах за выплату зарплат без ЕСВ, "в конвертах", за наем на работу без трудового договора и другие. Для гарантий таких выплат будет создан специальный фонд.

Отметим, только на протяжении 2019-2020 годов фактические поступления по этой статье составили 57,6 млн грн и 34,1 млн грн соответственно.

Как можно получить выплату

На компенсацию могут надеяться только те работники, чьи требования вошли в реестр кредиторов, согласно Кодексу по процедуре банкротства.

Для получения денег такой работник должен будет обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда, ее территориальные органы в течение трех месяцев после включения заявки в реестр требований кредиторов к должнику. Далее сумму компенсации в пределах определенных норм выплатит Гоструда.

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Законопроект не говорит о четких сроках того, сколько будет длиться процедура получения компенсации и когда работники смогут получить деньги. В то же время порядок компенсации в случае неплатежеспособности работодателя будет устанавливаться Кабинетом министров Украины. В случае принятия законопроекта ответы на эти вопросы будут урегулированы в вышеуказанном порядке.

Если документ будет принят, то он вступит в силу с 01 января 2022 года.