Рынку земли – два месяца: Где в Украине чаще всего покупают земельные участки и по какой цене

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В профильном ведомстве отчитываются о более 13 тыс. сделок купли-продажи угодий

Уже два месяца в Украине работает рынок земли с 1 июля этого года физические лица могут покупать и продавать сельскохозяйственные угодья по определенным правилам. За время, прошедшее со старта рынка земли в нашей стране было заключено немало сделок – в профильном ведомстве озвучили цифру в 13 тысяч.

Далее рассказываем, кто покупает сельскохозяйственные земли в Украине и какие нарушения со стороны продавцов и покупателей уже вырисовываются на горизонте.

Статистика сделок купли-продажи земель

По состоянию на 7 сентября украинцы заключили 13 167 договоров на куплю-продажу земельных участков в Украине. Об этом рассказали в Министерстве аграрной политики.

Известно, что заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру подали 5497 нотариусов. Из них согласовано было 4845 заявлений, в очереди на рассмотрение остается 20, а отказ получили 632.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего их было заключено в Киевской (1170 договоров) и Полтавской (1166 договоров) областях. Третья по количеству договоров – Хмельницкая область (1137 соглашений). В то же время по объемам проданных земель первыми остаются Кировоградская (3,6 тысячи гектар) и Харьковская (3,4 тысячи гектар) области. Всего было продано почти 23 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. В Минагрополитики говорят, что среди новых владельцев – почти 4400 уникальных покупателей.

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При этом количество сделок по купле-продаже земель не означает, что продаются большие площади угодий – к примеру, в Полтавской области это лишь 0,12% пахотных земель, в Харьковской и Кировоградской – по 0,1% и 0,09% соответственно.

"Большинство сделок (до 99%) заключаются физическими лицами. Но стоит не забывать, что возможность покупать землю имеют и юридические лица. Но это не касается так называемой "подмораторной" земли (земель сельскохозяйственного назначения)", – отметил заместитель министра агрополитики Тарас Дзьоба.

По типу угодий, большинство сделок – а это 77% – заключали с пашней, еще 13% – с пастбищами и сенокосами. Остальные соглашения касались либо смеси различных типов угодий, либо других типов угодий. Стоит отметить, что за счет кредита на покупку земли под ее залог было приобретено в Украине около 5 тысяч гектар земельных угодий.

По состоянию на сейчас в Украине ежедневно регистрируется в среднем по 200 сделок. Средний размер земельного участка – примерно 2 гектара, что соответствует среднему размеру земельного пая в Украине.

Цена земли в Украине

Лишь половина сделок по купле-продаже земель зафиксирована в Государственном реестре имущественных прав с указанием цены купли-продажи, хотя по законодательству регистрация стоимости угодий обязательна.

Этому есть объяснение – кто-то из участников сделки, или оба, не хотят обнародовать свои доходы и расходы из-за опасений контактов с налоговой службой. Поэтому это фактически нарушение закона О рынке земли, в частности со стороны нотариусов, регистрирующих такие сделки. В конце концов этим они искажают общую ценовую ситуацию на рынке земли Украины.

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Сейчас средняя стоимость 1 гектара пашни в Украине составляет около 30 тысяч гривен, то есть чуть больше тысячи долларов, – такой ценник практически соответствует средней нормативной денежной оценке. В то же время это гораздо меньше, чем озвученная ранее Министерством аграрной политики цена на уровне 40 тысяч гривен за 1 гектар.

Тенденции рынка земли в Украине

Специалисты Министерства агрополитики отмечают, что рынок сельскохозяйственных земель в Украине движется хоть и несколько медленно, но все же уверенно. Заместитель министра агрополитики Тарас Дзьоба объясняет рост количества сделок купли-продажи земель в августе по сравнению с июлем усилением доверия участников рынка к аграрной реформы. Чиновник уверен – сейчас рынок пока лишь знакомится с правилами и нормами относительно оборота сельскохозяйственных земель. Кроме этого, львиная доля сделок будет приходиться, скорее всего, на завершение аграрного сезона, когда урожай будет собран, то есть через несколько месяцев.

Несмотря на то, что до 2024 года покупать участки могут только физические лица – граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки, на практике имеем определенные исключения. Незначительную долю земельных участков приобрели юридические лица. Речь идет о бывших так называемых неподмораторных землях, не упомянутых в п. 15 раздела Х Земельного кодекса Украины как до недавнего времени находившихся под действием моратория. К примеру, это угодья для ведения личного крестьянского хозяйства.

Каковы перспективы рынка земли в Украине?

Министерство агрополитики при поддержке Всемирного банка и Евросоюза работает над созданием автоматической системы мониторинга земельных отношений в соответствии с ЗУ "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" и порядка функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных, утвержденного в этом году правительственным постановлением.

Система мониторинга будет содержать данные о каждом земельном участке по его кадастровому номеру. А сейчас всю ключевую информацию о состоянии рынка земли можно посмотреть на сайте Госгеокадастра в разделе "Мониторинг земельных отношений".

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Сейчас создается национальная инфраструктура геопространственных данных, администратором которой Держгеокадастр определил ГП "Научно-исследовательский институт геодезии и картографии". Он должен содержать геопространственные данные о любом объекте недвижимости или территории. Там уже доступны данные от Госводагентства, Укравтодора, Министерства, Государственного космического агентства, а также от 92-х органов местного самоуправления: городских, поселковых советов и территориальных общин.