Илья Кива: Власть будет пугать своё монобольшинство роспуском, но на досрочные выборы не решится

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть не пойдёт на роспуск подконтрольной ей Верховной Рады, поскольку не сможет больше собрать монобольшинство, но будет пугать такой перспективой парламентариев для усиления своего контроля. Об этом заявил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Роспуск парламента и досрочные выборы крайне невыгодны президенту, потому что он прекрасно понимает, что уже никогда больше он не сможет собрать подобное монобольшинство. Они будут пугать роспуском, но это делается больше для парламентской фракции "Слуг народа", чтобы у них уши были прижаты, чтобы они были более послушны. Но поверьте, никто из них больше не окажется в политике, потому что больше никто и никогда не поверит в их сладкую историю", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что на сегодня Украина перестала быть парламентского-президентской республикой, в стране авторитарный режим одного человека.

"Парламент в состоянии принимать решение самостоятельно? Нет. "Слуги народа" находятся под контролем президента. Почему мы говорим, что вся ответственность за происходящее в стране лежит на президенте? Потому что он сформировал команду, в одно касание и единолично управляет парламентом. Как бы ОПУ не хотели увести негатив от себя, каждый должен понимать, что ответственность за все процессы в Украине лежит на плечах Зеленского", - отметил нардеп.

При этом оппозиционер указал на несодержательную повестку дня Верховной Рады.

"Мы не говорим об эпидемии, не говорим о тарифах, не говорим о достижении мира, а рисуем эфемерные картинки в угоду посольству США и Госдепу. Парламент своей работой сегодня не решает проблемы украинцев! А спасёт Украину лишь полная перезагрузка власти", - подытожил Илья Кива.