Юрий Бойко: Парламент должен защищать интересы людей, но, вместо этого, он выполняет заказы власти

В повестке дня парламента должны быть законопроекты для достижения мира в Украине, выхода страны из кризиса, а граждан – из нищеты. Парламенту пора вспомнить, что люди избрали его для улучшения своей жизни и повернуться лицом к проблемам общества.

Об этом на Согласительном совете 7 сентября заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Президент и его партия шли на выборы с обещанием восстановить мир в стране. Мира нет и сегодня. Более того, власть игнорирует Минские соглашения и нарушает обещания, которые давала по политическому урегулирования конфликта. В парламенте появляются законопроекты, принятие которых может означать, практически, выход Украины из Минского процесса", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко добавил, что ОПЗЖ остается единственной политической силой в парламенте, которая последовательно настаивает на выполнении Минских соглашений и политическом урегулировании конфликта на Донбассе.

"Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" требует в корне изменить повестку дня работы парламента. Верховная Рада избрана, чтобы защищать интересы людей, а не обслуживать заказы на передел власти и полномочий", – отметил политик.

Парламент должен срочно что-то решать с тарифами на отопительный сезон. Люди не знают, какими будут цены на газ и электроэнергию, чем за них платить, будет ли субсидия.

"Более того, мэры городов получают от "Нефтегаза" договора по поставке газа для бюджетной сферы, – а это школы, детские сады, больницы, со стоимостью в 20 тысяч гривен за тысячу кубов. Это непосильное бремя для местных бюджетов – в три раза больше, чем они платили в прошлом году. А от тарифов зависят и цены на товары первой необходимости. Министр энергетики должен дать ответ, по какой цене и каким образом будут поставляться энергоносители во время отопительного сезона", - подчеркнул Юрий Бойко.

Также один из ключевых сейчас – вопрос бюджета.

"Парламент не должен повторять ошибок прошлых лет, когда бюджет принимался с учетом потребностей, в основном, силовиков, администраций и разных контор, но в ущерб социально незащищенным категориям граждан. Нельзя опять оставить людей без копейки", - напомнил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По мнению Юрия Бойко, за два года парламент практически превратили в юридический департамент Офиса президента.

"Монобольшинство игнорирует требования общества. Если этот подход не изменить, то уже через год доверие к Верховной Раде будет равно нулю. Такого не должно случиться - парламент должен проявить свою позицию и повернуться лицом к людям", - уверен политик.