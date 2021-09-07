Военный переворот в Гвинее: Что произошло и почему это может иметь последствия для мировой экономики

Военный переворот в Гвинее Фото из открытых источников

Правительство страны пока еще не прокомментировало ситуацию

5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. Президент страны Альфа Конде был задержан представителями вооруженных сил, и в настоящее время место его пребывания неизвестно. В тот же день Военный спецназ Гвинеи заявил, что правительство западноафриканской страны распущено. Некоторые эксперты не исключают, что за переворотом мог стоять Париж, а между тем переворот уже повлиял на мировую экономику…

Далее рассказываем, кому на самом деле мог быть нужен военный переворот в Гвинее и какие вероятные последствия ожидают одну из беднейших стран мира.

Что и почему произошло в Гвинее?

Сперва стоит отметить, что в мире существует три страны, имеющие в своем названии слово "Гвинея": Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Республика Гвинея.

5 сентября произошел переворот в городе Конакри – столице Республики Гвинее – там началась стрельба в деловом и административном районах, а улицы заполнились военными грузовиками. Тогда же вокруг президентского дворца разместились вооруженные солдаты.

Военный переворот в Гвинее Фото из открытых источников

Путч против гвинейского правительства и президента подняли солдаты группы правительственного спецназа. Военные арестовали президента Альфу Конде в его дворце и в качестве подтверждения этого опубликовали фотографии, где глава государства окружен бойцами правительственного спецназа. В то же время в Министерстве обороны страны заявили, что атака военных на дворец была отбита.

Сообщается, что путчистами командовал полковник Мамади Думбуйя. Сразу после захвата президентского дворца в интернете появилось видеообращение Думбуйя – он утверждал, что сухопутные и воздушные границы Гвинеи закрыты, парламент и правительство распущены, многие высокопоставленные лица попали в руки спецназа и были задержаны, а в стране останавливается действие Конституции. Кроме этого, военные заявили в телеобращении, что взяли власть из-за того, что страна погрязла в коррупции и нищете.

По неподтвержденным данным, во время столкновений погибли трое военных, а двое гражданских получили огнестрельные ранения.

Где именно сейчас находится президент Конде, доподлинно неизвестно. На последних фотографиях, обнародованных в прессе, видно, что его куда-то везут на автомобиле. До того непонятно, что происходит в президентском дворце – все подъезды и подходы к нему заблокированы вооруженными военными.

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Недовольство граждан уже давно вызывает постоянный рост цены на продукты и бензин. Непосредственно президента обвинили в том, что он "продал страну Китаю" – азиатская страна в последние годы выкупала у Гвинеи шахты, объекты инфраструктуры, электросети, печатные издания. Более того-в 2017 году Пекин выдал Гвинее кредит на 20 миллиардов долларов в обмен на доступ к бокситным концессиям. Но по оценкам мировых экономистов, общие инвестиции Китая в Гвинею составляют почти 45 миллиардов долларов.

Что известно о лидере путчистов и о президенте

Мамади Думбуйя – не простой военный африканской страны. Известно, что некоторое время он служил во Французском иностранном легионе, а несколько лет назад он возглавил созданные в 2018 году в Гвинее силы специальных операций.

Военный переворот в Гвинее Фото из открытых источников

В телеобращении он заявил, что возглавляет временный орган власти – Национальный комитет сплочения и развития. Также он пообещал в ближайшее время подготовить новую Конституцию, сформировать новое правительство и начать процесс мирной трансформации политической системы.

К тому же он вызвал всех министров на чрезвычайное заседание в Народном дворце в Конакри, отметив, что те кто не придет, будут считаться мятежниками. Всем министрам он приказал не покидать страну и сдать свои персональные машины. Также Думбуйя подчеркнул, что военные захватили власть, потому что президент неэффективно управлял финансами, а в стране установился плохой уровень охраны здоровья и массовая коррупция.

Президент Гвинеи 83-летний Альфа Конде правит страной с 2010 года. Он стал первым демократически избранным лидером Гвинеи. В октябре 2020 года был переизбран на третий срок после успешного для него конституционного референдума, который позволил главе государства идти на выборы более двух раз.

Конституционная реформа стала камнем преткновения в отношениях между властью и гражданами – начались протесты, не обошлось и без человеческих жертв. К примеру, во время первого президентского срока Конде в 2013 году около двадцати человек были убиты в ходе подавления протестов оппозиции, которая считала, что Конде подтасовал результаты парламентских выборов.

В марте 2021 года Конде продолжил перемены во власти, начав борьбу с коррупцией – так был уволен ряд его критиков.

Последствия государственного переворота в Гвинее

Западноафриканская страна Гвинея – одна из беднейших стран мира с населением 12,4 миллиона человек. Она занимает 165-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. В стране высокая инфляция, а почти половина граждан находится за чертой бедности.

При этом Гвинея имеет запасы сырья, насущно необходимой для развития промышленности в Европе – производства посуды, проводов, запчастей, техники, в том числе и авиационной. Гвинея имеет самые большие залежи бокситов в мире – 20 миллиардов тонн. А 20% мирового производства алюминия "стоит" на гвинейских бокситах. Так, 60% гвинейского экспорта – это именно бокситы, то есть сырье для получения алюминия, еще 19% – золото.

Ожидаемо, что новости о военном перевороте "расшатали" мировой рынок алюминия – в понедельник, 6 сентября, в Лондоне его цена достигла 10-летнего максимума. Однако эксперты говорят, что пока сообщений о перебоях в производстве металла не было. Но если кризис в Гвинее затянется и углубится, то рынку будет трудно стабилизироваться.

Что думают в мире о гвинейском перевороте

Переворот в Гвинее уже осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я лично пристально слежу за развитием событий в Гвинее. Решительно осуждаю любое захвата власти силой оружия и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде", - написал Гутерреш в Twitter.

Переворот был осужден и Африканским союзом. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чиседеки и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат призвали немедленно освободить президента Конде. Кроме этого, было предложено срочно провести заседание Совета мира и безопасности Африканского союза, где 55 стран попытались бы решить, какие меры им ввести в отношении ситуации в Гвинее.

Требования о прекращении восстания выдвинула и Россия. Министерство иностранных дел РФ призвало военных путчистов, захвативших власть в Гвинее, немедленно освободить президента Конде и начать переговоры с ним.