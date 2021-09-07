Павленко: Свобода слова – это ценность, которую нельзя уничтожать. Уверен, что европейские партнеры этого не допустят

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Павленко

Свобода слова – это ценность, которую нельзя уничтожать, ведь за этим идет диктатура. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко.

"Европейское сообщество, как институт, как и парламенты, не только французские, но и другие, повлияют на украинскую власть прекратить издевательства над свободой слова, прекратить установление цензуры, и дать возможность и независимым телевизионным каналам и журналистам выполнять свои обязанности. Для любой цивилизованной страны свобода слова – это ценность, ценность, которую нельзя уничтожать, ибо за этим идет диктатура, чего, я уверен, наши европейские партеры не допустят", – сказал Юрий Павленко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.