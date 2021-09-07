От 15 до 80% от действующего тарифа: Сколько будет стоить в Украине горячая вода и отопление осенью

Увеличение тарифов на тепло обернется ростом долгов населения

Квитанции за коммунальные услуги. Фото: vybor.news

В следующем месяце повысится стоимость горячей воды, а с началом отопительного сезона "подскочит" цена централизованного отопления. Тарифы уже рассчитаны, и размер платы может разниться даже в пределах одного города. По мнению экспертов, ощутимее подорожают коммунальные услуги в небольших городах.

О причинах увеличения тарифов на горячую воду и отопление, а также ориентировочных ценах на ЖКУ подробнее в материале "Першого Незалежного".

Почему подорожает отопление в Украине?

С 20 мая 2021 года выросла стоимость газа для поставщиков тепла и горячей воды. Кабинет министров больше не обязывает НАК "Нафтогаз" продавать газопоставщикам голубое топливо по сниженным тарифам.

Следовательно, теперь доля стоимости газа в расходах на генерацию тепла и горячей воды в некоторых регионах составляет до 80%. Так что новые цены на газ и тепло уже рассчитаны, и они будут выше, чем в прошлом отопительном сезоне.

При этом предприятия теплокоммунэнерго закупают газ у НАК "Нафтогаз" по "дискриминационным" соглашениям, что ожидаемо усугубляет кризис в отрасли.

УНН

Стоимость голубого топлива на уровне 7,42 гривни за кубометр (без транспортировки) является условной и фактически нереальной. На самом же деле реальная цена газа на производство тепловой энергии для населения составит более 9 гривен за кубометр, а стоимость его распределения – еще 2,3 гривни за кубометр. Предприятия тепловой отрасли в Украине не имеют финансовой возможности оплачивать голубое топливо по существующим договорам с "Нафтогазом". Поэтому уже с ноября они должны либо остановить теплоснабжение, либо повысить тарифы на газ для населения.

К тому же теплопоставщики посчитали, что определенных "Нафтогазом" объемов газа по цене по 7,42 грн / кубометр не хватит для обеспечения теплом населения и других категорий потребителей. Это значит, что им придется докупать 30% необходимых объемов газа по цене 12,12 грн / кубометр и миксовать цену. Конечная стоимость газа для потребителей будет средним арифметическим между 7,42 и 12,12 гривни – примерно 9 гривен за 1 кубометр газа. К тому же нужно добавить цену на услугу распределения газа, а это от 0,8 до 2,3 гривни за кубометр.

Договоры на поставку газа содержат ряд условий, которые регулируют отношения между теплопоставщиками и "Нафтогазом" и являются достаточно жесткими и бескомпромиссными. Вот они:

если теплопоставщик не оплачивает газ вовремя, ему начислят штрафные санкции. На весь объем потребленного (но не полностью оплаченного) газа, "Нафтогаз" может начислить 10% штрафных санкций;

в случае просрочки оплаты штраф начисляется не на долг, а на всю сумму. Если предприятие потребило газа на 1 миллион гривен, а заплатил 900 тысяч, то 10% штрафа начисляется не на задолженные 100 тысяч, а на весь 1 миллион. А на остаток на сумму 100 тысяч начислят еще и пеню в размере двойной учетной ставки – 15%, 6% годовых и 3% инфляционных.

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Где и на сколько вырастут цены?

Коэффициент повышения стоимости отопления и горячей воды будет отличаться не только по областям, но и по городам, и даже в разных районах одного большого города может быть разным.

Эксперты говорят, что наиболее ощутимым подорожание горячей воды и тепла может быть в небольших городах – чем меньше клиентов и меньше тепла используется, тем выше будет тариф. Это правило действует в обе стороны – если энергоресурса тратится больше и количество потребителей больше, то соответственно цена на него ниже. Поэтому в маленьких городах цены могут взлететь почти на 80%.

Эксперты прогнозируют, что в Черновцах тепло может подорожать ориентировочно на 70%, в Тернополе и Полтаве – на 35%, в Киеве – на 30%.

Фото из открытых источников

Региональные теплопоставщики уже анонсировали осеннее повышение цен на тепло. Например, в "Киевтеплоэнерго"отметили, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей Киева этой осенью могут вырасти на 40% из-за дорогого газа. На предприятии говорят, что рост тарифов все-таки можно сдержать. Единственным способом сдерживания роста тарифов называют продажу газа украинской добычи по справедливой цене. Для этого необходимо разрешить теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с АО "Укргаздобыча" без коммерческих посредников.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что после того, как в мае 2021 года отменили специальные обязанности по закупке газа для теплопоставщиков, стремительно выросла стоимость газа. Теплокоммунэнерго вынуждены покупать газ по значительно более высоким ценам, чем те, что заложены в тарифах.

Сейчас гигакалория тепла стоит 1654 гривни, а согласно новым оценкам может подорожать до 2150-2433 гривен. В среднем украинцы на отопление однокомнатной квартиры тратят 1,5 Гкал, по действующим тарифам это 2,48 тысячи гривен, а по новым – до 3,64 тысячи гривен.

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О возможном росте тарифов на теплоснабжение сообщил и городской глава Борисполя Владимир Борисенко.

"Если государство даст нам возможность закупить газ для населения по льготной цене, то вопрос подъема цены даже не будет рассматриваться. Если же нет – будем смотреть. В любом случае тарифы будут рационально обоснованы. Мы проведем общественные слушания, будем советоваться с финансовым отделом", – рассказал Борисенко.

Технический директор "Полтаватеплоэнерго" Владимир Пасичко отметил, что пока нет окончательной стоимости, которую будут предлагать жителям Полтавы в новом отопительном сезоне, но тарифы могут вырасти на 50-60%. Он говорит, что сейчас обоснованный тариф за гигакалорию составляет 2500 гривен, тогда как отопление стоит 1596 гривен за гигакалорию.

О повышении тарифов на тепло рассказал и городской глава Ровно Александр Третьяк.

"Тарифы могут вырасти, ведь нас Киев поставил в такие условия. Свободный рынок газа, и теперь каждый город закупает газ самостоятельно и обеспечивает отопительный сезон", – заявил Третьяк.

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В целом предприятия теплокоммунэнерго рассчитали рост стоимости тепла на 15-40% в зависимости от структуры потребителей в разных городах. Но это гарантированно приведет к рискам для старта и стабильного прохождения отопительного сезона в Украине. К тому же увеличение тарифов на тепло обернется ростом долгов населения, и это будет замкнутым кругом как для потребителей, так и для предприятий ТКЭ и государства. Чтобы преодолеть кризис, необходимо вмешательство всех ветвей власти в формирование цены на газ.