Гуле о закрытии телеканалов в Украине: Это открывает дверь для тоталитарных решений

Натали Гуле Фото из открытых источников

Закрытие телеканалов в Украине без каких-либо юридических оснований открывает дверь для тоталитарных решений власти. Об этом заявила вице-президент Комиссии по конституционному законодательства, законодательства, всеобщего избирательного права, регламента и общего управления Сената Франции Натали Гуле.

"Мы сюда приехали, чтобы встретиться с вами, потому что мы хотим предупредить союз журналистов во Франции и международные организации, для которых очень важна свобода слова. Конечно мы уважаем суверенитет Украины, и мы вернемся к себе после того как наберем по максимуму информации, конечно объективную информацию, и конечно мой коллега тоже прав, что нужно уважать процедуры и должны иметь юридические процедуры. Потому что, все что не юридическое - это называется экстра юридическое, это открывает дверь на тоталитарные решения", - сказала Натали Гуле.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 80 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.