Гуле: Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, касающейся децентрализации, коррупции и свободы слова в Украине

Натали Гуле Фото из открытых источников

Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, касающейся децентрализации, коррупции и свободы слова в Украине. Об этом сообщила Вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле после встречи с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", – рассказала Гуле.

Представитель Сената Франции также отметила, что делегация, которую она представляет, находится в Киеве с официальным визитом со вчерашнего дня.

Визит начался с посещения Посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине.

Сегодня делегация стала гостем студии телеканала "Перший Незалежний", где обсуждался вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", а также ряда других СМИ.

После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке, – ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции (как только мы вернемся, – ред.) и вообще всё происходящее в Украине", – уточнила сенатор.

"Украина для нас очень важная страна. Стабильная Украина – стабильная Европа. Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины. И позиция Франции, наша позиция – поддержать Украину и целостность этой страны", – резюмировала Гуле.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.