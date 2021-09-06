Волошин: Власть заблокировала минский процесс, преследование Медведчука - тому подтверждение

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Украинские власти заблокировали минский процесс, и преследование председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - тому подтверждение. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"Власти Зеленского , которые абсолютно безответственны и позволяют себе не те авантюры, такое ощущение, что они не собираются в этой стране жить 5 ближайших лет. Они, конечно, мирный процесс заблокировали. Преследование Виктора Медведчука этому подтверждение", - сказал нардеп.

"Просто смотрите, что происходит с преследованием Виктора Медведчука, Анатолия Шария и других оппозиционных политиков, журналистов и т.д. Запад практически молчит, зато как сгорела крыша дома родителей Шабунина, моментально заявление в посольство США. Естественно, что каждая великая держава ориентируются на те политические силы, которые выступают удобными или приятными. Логично, что РФ воспринимает нашу политическую силу как выступающую с наиболее резонирующими с их виденьем мира позиции, и, естественно, что если преследуют нашу политическую силу, то тем самым показывают, что с Россией никто договариваться не хочет, и наоборот", - добавил Олег Волошин.

Напомним, накануне стало известно, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь, похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.