Украина получила от США инновационные лекарства от COVID-19: Как их эксплуатируют

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Они предлагаются к использованию пациентам с легкой или средней степенью коронавируса

На днях Соединенные Штаты Америки передали Украине инновационные лекарства против коронавируса. Стоимость посылки составляет почти 20 миллионов долларов. Эта помощь была направлена не от американского правительства, а от одной из благотворительных организаций.

Какая американская компания решила помочь украинской медицинской отрасли справиться с коронавирусом, и как Украина планирует распорядиться препаратами – рассказываем далее в материале.

Препараты, которые США передали Украине

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщило, что США передали Украине гуманитарный груз, содержащий 60 тысяч флаконов инновационных лекарств против коронавируса.

Посольство Украины в США вместе с партнерами продолжает помогать в борьбе с течением и исходом заболевания коронавирусом. Украина уже получила гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Окончательная договоренность о получении гуманитарного груза была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Гуманитарный груз содержит препараты Bamlanivimab ("Бамланивимаб") и Etesevimab ("Этесевимаб") и стоит примерно 20 миллионов долларов. Сообщается, что указанные лекарства рекомендованы для пациентов с легкими и средними формами заболевания коронавирусом.

Груз в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем проходит растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В прохождении всех этих процедур украинскому правительству помогает "Благотворительный фонд Евгения Пивоварова".

Когда необходимые этапы растаможки на границе будут пройдены, распределением лекарств по регионам будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

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Как действуют лекарства от коронавируса

Препараты уже одобрены к использованию Управлением по продовольствию и медикаментам США. Специалисты рекомендуют использовать их для тех пациентов, которые имеют легкую или среднюю степень течения коронавируса.

Еще в ноябре 2020 года Управление по продовольствию и медикаментам США одобрило "Бамланивимаб" для использования в исключительных случаях. В США препарат разрешили применять в процессе лечения взрослых и детей в возрасте от 12 лет с массой тела более 40 килограммов с легким или средне-тяжелым течением COVID-19, у которых есть факторы риска тяжелого течения заболевания и/или госпитализации.

Украинская правда

"Бамланивимаб" действует непосредственно на вирус – препарат связывается со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и дальнейшее размножение вируса. Тем самым ускоряется выздоровление больных и минимизируется возникновение осложнений вследствие инфицирования коронавирусом.

Решение относительно разрешения на использование "Бамланивимаба" базируется на предварительных результатах клинического исследования, в котором приняли участие 465 амбулаторных взрослых пациентов с легким или средне-тяжелым течением коронавируса. В группе лиц, принимавших препарат, частота госпитализаций и обращений за неотложной медицинской помощью была ниже, чем в группе, принимавшей плацебо, и составила 3% и 10% соответственно.

При этом ученые не обнаружили пользы от применения "Бамланивимаба" у пациентов, нуждавшихся в госпитализации из-за коронавируса. Согласно заключению Управления продовольствия и медикаментов США, препарат может негативно влиять на клиническое течение COVID-19 у пациентов, которым нужна высокопоточная оксигенотерапия или искусственная вентиляция легких.

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Какие еще существуют лекарства от коронавируса?

Недавно в Министерстве здравоохранения рассказали, что ГП "Медицинские закупки Украины" уже закупили партию препаратов, используемых для лечения при COVID-19. Речь идет о 2784 флакона препарата "Тоцилизумаб", которые уже доставили на национальный склад, откуда они будут распределены по регионам.

Сообщается, что "Тоцилизумаб" может играть ключевую роль в снижении смертности и уменьшении потребности в инвазионной искусственной вентиляции легких у тяжелобольных пациентов.

Кроме этого, Украина завершает закупку 18,5 тысячи упаковок "Ремдесевира". Также есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, чтобы избежать госпитализаций и осложнений. Сейчас препарат находится на финальной стадии клинических исследований.

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Что теперь с вакцинацией?

На днях министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, анонсируя получение лекарств от США, отметил, что вакцинация все же остается единственным эффективным способом защиты против коронавируса.

Всего с начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине сделано 9 747 714 прививок. Одну дозу получили 5 569 049 человек, а две дозы – 4 178 665 человек.