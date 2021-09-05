Жизнь в Украине. В каких регионах самые высокие зарплаты и кому платят больше всего

Фото из открытых источников

За год зарплата украинцев выросла на 21,5%, обновив очередной максимум в истории. Однако, повышение выплат не особо отразилось на уровне жизни граждан, ведь вместе с тем выросли и их потребительские расходы.

Рассказываем, как изменились траты украинцев и где можно больше всего заработать.

Где самые высокие зарплаты

В июля средняя зарплата штатного работника по стране составила 14 тысяч 345 гривен. Если же сравнивать с предыдущим месяцем, то выплаты выросли лишь на 32 грн, то есть, на 0,2 процента. Больше всего украинцы могут заработать в Киеве, где средняя зарплата составляет 20 956 грн.

Фото из открытых источников

В пятерку лидеров также вошли:



Донецкая обл. – 15 287 грн;

Киевская обл. – 14 543 грн;

Запорожская обл. – 14 107 грн;

Николаевская обл. – 14 072 грн.

А вот жителям Черновицкой области повезло меньше всего, ведь в среднем их зарплата составляет 11 350 грн. Немного лучше дела обстоят в Херсонской (11 552), Черниговской (11 547), Кировоградской (11 684), Волынской (11 740) и Тернопольской (11 743) областях.

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Что касается экономической деятельности, то больше всего платят в сферах информации и телекоммуникаций (24 946 грн) и финансовой деятельности (24 489 грн). А вот в сфере временного размещения и организации питания получают всего 8 871 гривен. На втором месте среди “аутсайдеров” отказались медики и социальные работники - 11 175 гривен.

Фото из открытых источников

Согласно опросу, 72.6% украинцев готовы уволиться, если размер их выплат не увеличится. 42.4% из этих граждан давно не получали повышение заработной платы, а 23.9% опрошенных даже не помнят о таком.

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При этом не все украинцы готовы самостоятельно просить о более высоких выплатах. Причинами этого являются как страх остаться без работы (35.1%), так работа в бюджетной сфере и отсутствие веры в то, что повышение действительно может произойти.





На что украинцы тратят деньги

Сегодня зарплаты в 15-20 тысяч гривен не кажутся большими, если посмотреть на элементарные расходы. Согласно Госстату, только за еду и оплату коммунальных услуг украинцы вынуждены отдавать почти 60% доходов.

В частности, более 39 процентов уходит на еду и безалкогольные напитки, а 18 - на коммунальные платежи. На одежду и обувь украинцы тратят лишь 4,5% доходов. Еще 7,9% тратится на транспорт, 6,1% - на здравоохранение.

УНН

“Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в I квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составило более 60 млрд грн. О расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянное положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд. долл. США", - пояснил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.





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Несмотря на увеличение зарплат, уровень жизни в Украине существенно не улучшился, ведь выросли и потребительские расходы граждан. При этом большая часть денег уходит на товары и услуги первой необходимости - продукты питания и бытовое обслуживание.