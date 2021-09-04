Власть применяет к Медведчуку меры, которые за гранью не только здравого смысла, но и прав и свобод человека, - Якубин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Очередное продление домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку лишний раз доказывает, что власть не знает, как дальше поступить с этим делом, поэтому всячески старается его затянуть. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что за все время досудебного расследования прокуроры так и не смогли представить доказательства предъявляемых Медведчуку обвинений.

"Заметьте, дело до сих пор находится на досудебном этапе, в данном случае мы говорим о продлении меры пресечения в привязке к досудебному этапу. Потому что власть сейчас выбрала стратегию затягивания дела по сути. И мы знаем почему. Это связано с тем, что по тем обвинениям, которые звучат со стороны обвинения, у них нет доказательств", – сказал Якубин.

Также он добавил, что все, кто наблюдает за процессом, могли увидеть и процедурные нарушения, и странные материалы дела, а это говорит о том, что власть "заигралась".

"Был же расчет, еще перед самым первым избранием меры пресечения, что Виктора Медведчука не будет в стране, что он уедет из Украины, и вот этого всего мы просто не увидим", – напомнил политолог.

В заключение Алексей Якубин констатировал, что к представителю ключевой оппозиционной силы в стране можно относиться по-разному, но "выдумывать вещи, которые за гранью здравого смысла, за гранью прав и свобод человека", а также безосновательно закрывать его под домашним арестом "просто немыслимо".

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о завершении расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене. Теперь лидер ОПЗЖ, который все еще находится под домашним арестом, знакомится с материалами дела, насчитывающими 67 томов.

31 августа Виктору Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, политик в ходе ознакомления с материалами уголовного производства может уничтожить их. 2 сентября суд удовлетворил требование стороны обвинения, оставив Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией. Кроме того, как профессиональный юрист с огромным опытом, Виктор Медведчук убежден: ответственность за происходящее лежит прежде всего на власти, а не на судах и судебной системе в целом, которая сегодня просто уничтожается Президентом и его командой.