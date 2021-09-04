Сергей Годный: Зачем бельгийцам картина о сдирании кожи с продажного судьи?

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Оригинал размещен на сайте "Комментарии".

Картина была написана художником Герардом Давидом специально для зала суда, расположенного в городской ратуше г. Брюгге в Западной Фландрии (сегодня - Бельгия).

У этой картины нидерландского художника Герарда Давида очень интересная история. Картина основана на историческом случае из трудов Геродота. Персидский царь Камбис (правил в 530-522 гг.), узнав, что судья Сисамн вынес несправедливый приговор, приказал заживо содрать с него кожу. Из этой кожи нарезали ремни, которыми обтянули кресло судьи. А затем царь назначил новым судьей сына судьи-взяточника, который должен был вершить суд, сидя на этом кресле.

Вот как пишет об этом Геродот:

"25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит". — Геродот. История. Книга 5, глава 25.

"Сдирание кожи с продажного судьи" - это так называемая назидательная картина. Потому что, глядя на нее, каждый судья должен был помнить, что за взятки и, соответственно, несправедливый суд, придется нести суровое наказание.

К чему это я? Прошли века, а проблема несправедливого суда и судебной коррупции по-прежнему является одной из "больных тем". Все мы помним судью Родиона Киреева, чей приговор в отношении Юлии Тимошенко украинское общество посчитало несправедливым. Тем более, что процесс проходил с большим количеством нарушений, а судья Киреев демонстративно нарушал права Тимошенко. Все мы наблюдали злоключения судьи Николая Чауса, которого сначала похитили в Кишиневе прямо на улице, потом насильно удерживали где-то в подвале, а затем отпустили сдаваться в одних шортах. А ведь при прошлой власти Чаус участвовал в политических репрессиях и отправлял в СИЗО политических оппонентов. Но, как говорится, награда нашла героя. Для тех, кто работает в политике, не секрет, что Чауса прессуют как раз "поклонники его таланта", т.е. те, кого судья по заказу власти нечестно судил, отправлял в СИЗО и т.д.

Да и сейчас прямо на наших глазах идет судебный процесс по делу Виктора Медведчука. 2 сентября Печерский районный суд еще на 2 месяца продлил домашний арест для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь". Хотя за минувшие полгода Офис генпрокурора и СБУ так и не предъявили обществу никаких доказательств вины политика, несмотря на то что в феврале генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов озвучили в адрес Медведчука целый список громких обвинений.

А если есть обвинения, но нет доказательств, то украинцы имеют полное право сделать вывод, что это политический заказ. А судья Светлана Волкова и другие участники дела Медведчука – исполнители заказа Офиса президента. Но ведь история Украины наглядно показывает, чем заканчивается участие в политических репрессиях. Поэтому у судьи Светланы Волковой, прокурорских, экспертов и прочих перед глазами должен стоять печальный пример судьи Чауса. А ведь есть еще судья Киреев, который уже много лет бегает на чужбине – и его "тридцать сребреников", полученные от "донецких", ему не помогли.

И если кресло, обитое кожей продажного судьи, напоминало его преемнику, что брать взятки опасно для здоровья, то печальная история судьи Чауса должна демонстрировать всем украинским судьям, что за участие в политических репрессиях может быть "мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Сергей Годный