Разоружение и амнистия не для всех: Что предусматривает закон о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму
Документ базируется на принципах ООН, которые учитывают постконфликтный опыт разных стран, а также на критериях и стандартах ОБСЕ
В Верховной Раде обнародовали текст законопроекта №5844 “Об основах государственной политики переходного периода”. Его целью является восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий вооруженной агрессии и развитие устойчивого мира. Кроме всего прочего, документ определяет алгоритм действий Украины во время и после деоккупации.
Рассказываем, что ждет жителей ОРДЛО и Крыма, и какой будет жизнь после освобождения оккупированных территорий.
Ограничения в должностях и непризнание документов
Лица, которые работали на подрыв национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, не могут быть избранными на местных выборах и занимать должности в Украине.
Кого касается ограничение:
- лиц, бывших в составе оккупационных сил или администраций РФ, которые вследствие своей деятельности в них нанесли или не нанесли вреда жизни и здоровью граждан
- лиц, бывших в составе высшего руководства оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации
Объем ограничений, применяемых к вышеупомянутым лицам, установят индивидуально.
Исключения. Не подпадают под ограничения лица, которые в составе оккупационных администраций РФ обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий, но не нанесли умышленно вреда жизни и здоровью граждан. То же касается лиц, которые были в составе оккупационных администраций РФ по принуждению или против своей воли. Таким людям Украина гарантирует право на защиту и обжалование решений в суде.
Кроме того, в Украине не будут признавать документы об образовании, выданные в ОРДЛО или временно оккупированном Крыму. Выпускникам придется пройти пройти аттестацию в подтверждение приобретенных знаний. То же касается научных степеней и ученых званий, но они не могут быть предметом аттестации.
Государственная регистрация актов гражданского состояния, которые состоялись на временно оккупированных территориях, осуществляется в порядке, определенном законом.
Выборы в ОРДЛО и Крыму
На временно оккупированных территориях не проводятся общегосударственные и местные выборы и референдумы. Однако, украинцы, которые проживают на таких территориях, могут принимать участие в выборах президента, народных депутатов и всеукраинском референдуме на подконтрольной Украине территории.
После деоккупации местные выборы могут состояться при соблюдении требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и других законов. При этом местные референдумы там могут назначить только после местных выборов.
Голосование должно проводиться с соблюдением стандартов ОБСЕ и Совета Европы по выборам, референдумам. Кроме прочего, должны быть соблюдены следующие требования:
- недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации
- соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе
- соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц
- свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на территориях деокупованих
- безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств
По результатам выборов формируются органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях. В день открытия первой сессии новоизбранного местного совета прекращаются полномочия переходной государственной, международной переходной, военно-гражданской администрации. В течение года со дня открытия сессии допускается полное или частичное финансирование ее деятельности за счет средств областного и государственного бюджетов.
Другие органы власти АР Крым формируются в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.
Кто подпадает под наказание
В Украине планируют наказывать лиц, которые в составе оккупационных сил или администраций совершили уголовное правонарушение. В первую очередь это касается лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, среди которых:
- насильственное изменение или свержение конституционного строя
- захват государственной власти
- посягательство на территориальную целостность Украины
- финансирование терроризма
- государственная измена
- диверсия
- шпионаж
- препятствование законной деятельности украинских военных формирований
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Также под амнистию не подпадают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, причастные к совершению пыток, убийств, военных преступлений или преступлений против человечества.
То же касается умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против жизни, здоровья личности, ее воли, чести, достоинства, половой свободы и неприкосновенности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Амнистия не применяется и в отношении других преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной.
При этом не допускается преследование и наказание лиц, которые не совершали правонарушений на временно оккупированных территориях.
Разоружение и жизнь после деоккупации
На КПВВ постоянно и на освобожденных территориях в течение года с даты деоккупации лица могут добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые предметы военную технику и другое военное имущество. За сдачу вооружения или информацию об их местонахождении предусмотрено вознаграждение. Однако выплата осуществляется только в случае выявления и изъятия органами Национальной полиции Украины таких предметов.
Размер вознаграждения, а также порядок использования имущества, сданного или выявленного в соответствии с частью первой настоящей статьи, определяет Кабинет Министров Украины.
После освобождения оккупированных территорий вводятся меры постконфликтного периода. В течение шести месяцев должны быть образованы переходные государственные, Международные переходные или военно-гражданские администраций. В состав международных переходных администраций не могут входить граждане и представители государства-агрессора и других государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.
За этот период правительство должно также решить первоочередные гуманитарные проблемы, ввести в обращение национальную валюту, определить объекты для восстановления и нанесенный ущерб.