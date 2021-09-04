Разоружение и амнистия не для всех: Что предусматривает закон о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

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Документ базируется на принципах ООН, которые учитывают постконфликтный опыт разных стран, а также на критериях и стандартах ОБСЕ

В Верховной Раде обнародовали текст законопроекта №5844 “Об основах государственной политики переходного периода”. Его целью является восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий вооруженной агрессии и развитие устойчивого мира. Кроме всего прочего, документ определяет алгоритм действий Украины во время и после деоккупации.

Рассказываем, что ждет жителей ОРДЛО и Крыма, и какой будет жизнь после освобождения оккупированных территорий.

Ограничения в должностях и непризнание документов

Лица, которые работали на подрыв национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, не могут быть избранными на местных выборах и занимать должности в Украине.

Кого касается ограничение:

лиц, бывших в составе оккупационных сил или администраций РФ, которые вследствие своей деятельности в них нанесли или не нанесли вреда жизни и здоровью граждан

лиц, бывших в составе высшего руководства оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации

Объем ограничений, применяемых к вышеупомянутым лицам, установят индивидуально.

Исключения. Не подпадают под ограничения лица, которые в составе оккупационных администраций РФ обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий, но не нанесли умышленно вреда жизни и здоровью граждан. То же касается лиц, которые были в составе оккупационных администраций РФ по принуждению или против своей воли. Таким людям Украина гарантирует право на защиту и обжалование решений в суде.

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Кроме того, в Украине не будут признавать документы об образовании, выданные в ОРДЛО или временно оккупированном Крыму. Выпускникам придется пройти пройти аттестацию в подтверждение приобретенных знаний. То же касается научных степеней и ученых званий, но они не могут быть предметом аттестации.

Государственная регистрация актов гражданского состояния, которые состоялись на временно оккупированных территориях, осуществляется в порядке, определенном законом.



Выборы в ОРДЛО и Крыму

На временно оккупированных территориях не проводятся общегосударственные и местные выборы и референдумы. Однако, украинцы, которые проживают на таких территориях, могут принимать участие в выборах президента, народных депутатов и всеукраинском референдуме на подконтрольной Украине территории.

После деоккупации местные выборы могут состояться при соблюдении требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и других законов. При этом местные референдумы там могут назначить только после местных выборов.

Голосование должно проводиться с соблюдением стандартов ОБСЕ и Совета Европы по выборам, референдумам. Кроме прочего, должны быть соблюдены следующие требования:

недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации

соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе

соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц

свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на территориях деокупованих

безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств

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По результатам выборов формируются органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях. В день открытия первой сессии новоизбранного местного совета прекращаются полномочия переходной государственной, международной переходной, военно-гражданской администрации. В течение года со дня открытия сессии допускается полное или частичное финансирование ее деятельности за счет средств областного и государственного бюджетов.

Другие органы власти АР Крым формируются в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.



Кто подпадает под наказание

В Украине планируют наказывать лиц, которые в составе оккупационных сил или администраций совершили уголовное правонарушение. В первую очередь это касается лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, среди которых:

насильственное изменение или свержение конституционного строя

захват государственной власти

посягательство на территориальную целостность Украины

финансирование терроризма

государственная измена

диверсия

шпионаж

препятствование законной деятельности украинских военных формирований

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Также под амнистию не подпадают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, причастные к совершению пыток, убийств, военных преступлений или преступлений против человечества.

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То же касается умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против жизни, здоровья личности, ее воли, чести, достоинства, половой свободы и неприкосновенности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Амнистия не применяется и в отношении других преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной.

При этом не допускается преследование и наказание лиц, которые не совершали правонарушений на временно оккупированных территориях.



Разоружение и жизнь после деоккупации

На КПВВ постоянно и на освобожденных территориях в течение года с даты деоккупации лица могут добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые предметы военную технику и другое военное имущество. За сдачу вооружения или информацию об их местонахождении предусмотрено вознаграждение. Однако выплата осуществляется только в случае выявления и изъятия органами Национальной полиции Украины таких предметов.

Размер вознаграждения, а также порядок использования имущества, сданного или выявленного в соответствии с частью первой настоящей статьи, определяет Кабинет Министров Украины.

После освобождения оккупированных территорий вводятся меры постконфликтного периода. В течение шести месяцев должны быть образованы переходные государственные, Международные переходные или военно-гражданские администраций. В состав международных переходных администраций не могут входить граждане и представители государства-агрессора и других государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.

За этот период правительство должно также решить первоочередные гуманитарные проблемы, ввести в обращение национальную валюту, определить объекты для восстановления и нанесенный ущерб.