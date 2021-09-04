Исследование Луны: Что известно о первой украинской миссии на спутник Земли

Во время миссии на планету отправят камеры и радиационные сенсоры, разработанные украинскими инженерами

Forbes

Уже в следующем году британская компания планирует осуществить миссию на Луну – отправить спускаемый аппарат для исследований. Этот проект можно считать первой украинской миссией на спутник Земли, ведь техника, которую отправят на Луну, произведена в Украине.

О деталях проекта и важности миссии для Украины в материале "Першого Незалежного".

Что известно о компании Spacebit

Британская компания Spacebit недавно объявила об инициативе осуществить в 2022 году первую украинскую миссию на спутник Земли. Миссия будет носить название Spacebit Mission One (AB-1 Mission) и будет иметь целью доставить на поверхность Луны спускаемый аппарат весом около 1,5 килограмма. Он с помощью нескольких научных инструментов, разработанных в Украине, будет делать фотографии и собирать данные о температуре и уровне радиации на поверхности Луны.

Такие амбициозные планы анонсировал на днях основатель компании Spacebit украинец Павел Танасюк, который последние 15 лет живет в Лондоне. Компанию он основал в Великобритании в 2014 году на средства, вырученные от продажи украинской электронной платежной системы Monexy, созданной в 2010 году.

Павел Танасюк Фото из открытых источников

Привлекая еще около 10 миллионов долларов от нескольких частных инвесторов, Танасюк основал компанию Spacebit, и в его планах – построить на космическом стартапе миллиардную компанию.

Британская компания Spacebit с офисами в Украине, Великобритании, США, Японии и Люксембурга занимается разработкой технологий космической робототехники для лунных и планетарных миссий.

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Детали будущей миссии на Луну

Еще в сентябре 2019 года американская компания Astrobotic Technology вместе с Spacebit договорились осуществить полет на Луну в 2022 году, в рамках которого доставить на спутник Земли "четвероногий" луноход Асагумо весом 1,3 килограмма. Аппарат был представлен в декабре 2019 года в Японии на международной выставке Moon Village.

Сначала было решено, что компания Astrobotic Technology предоставит Spacebit место на борту своего лунного посадочного модуля Astrobotic Peregrine, который доставят на Луну в 2022 году американской ракетой-носителем Vulcan. И вот в 2022 году Spacebit запустит первую в истории украинскую миссию на Луну.

По словам Танасюка, цель его компании – попасть на Луну, чтобы найти предметы исследования для человечества. Инженеры и ученые надеются отыскать там место со стабильной температурой, при которой люди смогут находиться на поверхности Луны.

Во время миссии на Луну отправят камеры и радиационные сенсоры, разработанные украинскими инженерами. Компания Spacebit протестирует их вместе с украинскими предприятиями.

Модуль для полета на Луну

Компания Spacebit не имеет возможности запустить собственную ракету-носитель с зондом на Луну. Вместо этого она разместит его в лунном посадочном аппарате под названием Peregrine.

Peregrine запустят на ракете Vulcan из космического комплекса-41 военно-воздушной базы Кейп-Канаверал во Флориде (США). Кроме зонда компании Spacebit, на посадочном аппарате Peregrine будет находиться полезная нагрузка еще от 30-ти компаний общим весом 265 килограммов, в том числе и пять луноходов.

"Четвероногий" луноход Асагумо Фото из открытых источников

Лунный посадочный аппарат Peregrine запускать в рамках программы NASA, имеет название Commercial Lunar Payload Services ("Коммерческие сервисы по доставке полезной нагрузки на Луну"). NASA реализует эту программу, чтобы коммерческие космические компании смогли доставлять на Месяц небольшие роботизированные аппараты для поиска полезных ресурсов, исследования поверхности Луны на предмет фундамента для подготовки высадки людей на спутник Земли.

Павел Танасюк отмечает, что зонд Spacebit будет иметь вид "коробки" габаритами 10 х 15 сантиметров и вес около 1 килограмма. Зонд будет располагаться на платформе Peregrine на высоте около 80 см от поверхности Луны. Внутри "коробки" будут работать фотокамера и измеритель радиации, которые изготавливают украинские компании.

Участие Украины в миссии на месяц

Учредитель Spacebi уверен, что измерять на Луне радиацию нужно для того, чтобы знать уровень радиационного излучения – это необходимо для планирования будущих поселений и визитов астронавтов на Луну.

Инвесторами Spacebit выступают украинские компании Nemiroff и Академия ДТЭК. Кроме этого, Украина определенным образом приобщена к изготовлению главных компонентов зонда – этим занимаются отечественные предприятия: завод Меридиан им. С. П. Королева, конструкторское бюро Южное (будет тестировать на устойчивость оборудования к космической радиации и вибрации), "ТитанЕра" (с помощью технологии 3D-печати изготавливает из титанового порошка собственного производства корпус для зонда), "Экотест" (производит датчик измерения уровня радиации).