Открытие представительств Google и YouTube в Украине ужесточит цензуру со стороны власти, - журналисты незаконно закрытых властью медиа обратились с открытым письмом к госсекретарю США Блинкену

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников

Сотрудники телеканалов и сайтов, которые были незаконно закрыты украинской властью, написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

"Мы призываем вас в ходе дальнейших контактов с украинскими властями дать понять, что ограничения на информацию и, в частности, блокирование таких СМИ, как наше, без независимого судебного рассмотрения серьезно подрывает верховенство закона и поэтому неприемлемо для Соединенных Штатов", - говорится в обращении журналистов.

Ниже приводим полный текст письма:

Государственному секретарю,

Государственный департамент США,

Вашингтон, округ Колумбия, 20520.

Уважаемый Государственный секретарь,

Несколько дней назад, 31 августа 2021 года, состоялась встреча между вице-премьер-министром Украины, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и вице-президентом Google Караном Бхатиа о будущем сотрудничестве и дальнейших совместных планах компании и Украины.

Во время этой встречи министр Федоров призвал к открытию отдельных представительств Google и YouTube в Украине, поскольку правительство считает необходимым, в нынешних условиях противостояния военной агрессии, чтобы контент модерировался в Украине. Это позволило бы осуществлять отбор и рекомендации контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube в Украине.

В письме президента Freedom House Майкла Абрамовица президенту Байдену подчеркивается, что президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть, без судебного рассмотрения, для санкций против СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией. Эти незаконные санкции касаются, в частности, наших СМИ, поскольку мы работаем независимо от политики правительства и, когда это необходимо, критикуем ее.

Хотя YouTube уже заблокировал три закрытых телеканала по просьбе украинских чиновников и без решения суда или судебного разбирательства, мы все же смогли передать часть нашей информации через каналы Google и YouTube вместо них.

Если будет создано украинское представительство Google и YouTube, то процесс блокировки значительно упростится. Украинским властям станет намного проще - путем давления на местное представительство - расширить возможности цензуры, в том числе для Google и YouTube.

Поэтому мы призываем вас в ходе дальнейших контактов с украинскими властями дать понять, что ограничения на информацию и, в частности, блокирование таких СМИ, как наше, без независимого судебного рассмотрения серьезно подрывает верховенство закона и поэтому неприемлемо для Соединенных Штатов.

Мы также просим вас проинформировать компанию Google о серьезных угрозах свободе информации в Украине, которые могут возникнуть в результате открытия отдельных представительств Google и YouTube в Украине.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что гарантия существования свободных, независимых и, где необходимо, критических СМИ должна быть важной частью нашего общего желания и усилий по обеспечению демократического развития Украины.

Надеемся на вашу поддержку.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов обратились в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

В конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страна.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net". Под угрозой закрытия также находится канал "Наш".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.