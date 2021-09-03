"Одни расстройства": Что думают украинцы о некомпетентности власти и политических притеснениях Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

С приходом к власти зе-чиновники красноречиво обещали украинцам конец эпохи бедности. Однако никто из них не уточнил, какая эпоха последует потом. Уже на протяжении двух лет граждане вынуждены слушать обещания и спичи о псевдопобедах, в которые уже слабо кто-то верит.

Вместо того чтобы рассмотреть иной путь развития, который предлагает оппозиция в лице лидера Виктора Медведчука, власть продолжает брать кредиты от МВФ.

Украинцы высказались о некомпетентности власти и политических притеснениях Медведчука. Свое мнения они выразили в программе "Чуємо кожного".

"Я за отопления зимой плачу около 3 тысяч. Беру не хлеб, а половину, не батон, а полбатона", - сказал житель Сум.

"Свет надо, отопление надо, вода надо, хлеб надо. Свет экономлю, чтобы не горел просто так", - поделились женщина из Сум.

"2400 плачу за газ, воду и свет, а пенсия - 1800. Как? Я уже и так продала все, что могла", - призналась жительница Краматорска.

"Поднимают цены на квартплату, в работы как такой нет, а вот скоро и карантин, я чувствую, будет", - высказалась киевлянка.

"Я прихожу в аптеку и покупаю лекарства, и каждый месяц цена поднимается на 50 гривен. Одни расстройства. Команда их ничего не сделает, мало специалистов в правительстве", - добавил пенсионер из Киева.