Газовики, электрики и водоканалы рассказали, как будут отключать должников

В Украине выросло количество должников Фото из открытых источников

Газовики, электрики, тепловики и водоканалы рассказали, как будут применять нормы подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, согласно которому должников за коммунальные услуги разрешается отключать от сетей. Об этом Алена Голубева пишет в статье "Должников по коммуналке накажут. Кого и как будут лишать газа, электроэнергии и воды" на сайте 112ua.tv.

Воспользовавшись обещанием властей не штрафовать и не отключать от коммунальных услуг потребителей в карантин, немало украинцев перестали их оплачивать. "Население увеличило задолженность за 2020 год более чем на 15 млрд грн, в том числе за газ - на 3,5 млрд грн. Уровень оплаты критически упал начиная с октября. Тогда от потребителей поступило около 60% оплаты от начислений. В ноябре этот показатель упал до 40%, а в декабре восстановился до отметки 70%. В январе и феврале этого года население накапливало долги, а с марта начало их понемногу погашать", - сказал 112ua.tv заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

После вступления в силу закона, разрешающего отключать потребителей, газовики, долг перед которыми за поставку и распределение газа потребителей вырос почти до 25 млрд грн, начнут отрезать потребителей, сумма долга которых перевалила за пять тысяч гривен. Если потребитель препятствует работе газовиков или банально не пускает их на территорию домовладения, его могут отрезать от трубы "в земле", механически отсоединив газовую сеть потребителя от газораспределительной сети Оператора ГРС. В этом случае, с учетом земельных работ, подключить обратно к газовым сетям, будет стоить минимум в пять раз дороже, чем, когда домовладение было перекрыто на внутренней трубе.

Применять норму, разрешенную после подписи президента, и массово отключать за неуплату с сентября должников, намерены поставщики электроэнергии. Водоканалы возобновят практику применения в квартирах должников специального устройства Chop-2008, с помощью которого блокируется доступ домохозяйства к канализации, и его жильцы не могут даже банально воспользоваться туалетом. В первую очередь от услуги будут отключать потребителей, накопивших долг 20 тыс. грн.

"В многоэтажных многоквартирных жилых домах отключение от услуг водоснабжения происходит путем перекрытия входного крана в помещение должника. Отключение водоотведения выполняется путем тампонирования через фановую трубу системы канализации должника с помощью специального устройства Chop-2008, которое можно выполнить в границах одной квартиры", - уточнили в пресс-службе "Киевводоканала". Компания имеет опыт применения к потребителям-должникам таких мер как собственными силами, так и с привлечением специализированных профессиональных организаций.

Тепловики из-за технических нюансов будут пытаться взыскать долги через суды. Отрезать одну квартиру от потребления тепла в многоквартирном доме невозможно.