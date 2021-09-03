Экс-нардеп назвал Зеленского "всадником Апокалипсиса государственности Украины"

Владимир Зеленский Офис президента

Действующая украинская власть является продуктом государственного переворота, а президент Владимир Зеленский – мошенником, который злоупотребил доверием народа. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины - Владимир Олейник.

"Зеленский заслужил от народа ту оценку, которую заслуживает любой мошенник. Он не выполнил ни одного обязательства из тех, с которыми шел на выборы, а сделал все ровно наоборот. Посудите сами: война продолжается (буквально вчера в четыре раза увеличились темпы обстрела Донбасса), тарифы повышаются, равно как и налоги (казна пуста, а в долг больше не дают!), а население бежит за границу!" – заявил Олейник в интервью ФАН.

По словам экс-нардепа, пример Зеленского является яркой иллюстрацией того, как "простой парень путем мошенничества и интриг может прийти к власти".

"Скажу вам откровенно: он - беспредельщик. Без суда и следствия закрываются каналы, преследуются оппоненты вроде Виктора Медведчука – настоящая диктатура! Думаю, что после таких "достижений" украинский народ наградит Зеленского не вторым президентским сроком, а пожизненным – в тюрьме. Там целый состав преступления – это я вам как бывший председатель суда говорю", – заявил политик.

Он назвал главу Украины "продуктом государственного переворота", произошедшего в 2014 году на киевском Майдане.

"Это настоящий всадник Апокалипсиса. Он передает иностранцам институты управления страной! Судей назначают американцы! Украина при Зеленском реально находится на грани распада. Русскоязычным гражданам уже заявляют, что если им, мол, "так нравится Россия, то пускай туда и отправляются". Уверяю вас, они это сделают! Только прихватят с собой территории, на которых живут!" – заметил Олейник.

Он также выразил солидарность с мнением президента Владимира Путина, заявившего о неизбежном восстановлении отношений с Киевом "в полном объеме". "Преступники, засевшие в нем, как пришли, так и уйдут. Вот тогда и настанут времена, о которых заявил президент!" – убежден политик.