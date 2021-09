Домашняя работа от МВФ, что будет с тарифами и ждать отставок министров: Чем будет заниматься Рада после каникул

Главной темой осени могут стать кадровые перестановки в правительстве

Со следующей недели народные депутаты Украины выходят из каникул, и фактически стартует новый политический сезон.

Так, первые пленарные заседания парламента начнутся с 7 сентября, в этот же день запланированы согласительные советы.

Что будут рассматривать народные избранники в далекой и короткой перспективе, рассказываем далее.

”Домашняя работа” от МВФ и ЕС

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL