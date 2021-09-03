Домашняя работа от МВФ, что будет с тарифами и ждать отставок министров: Чем будет заниматься Рада после каникул

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Главной темой осени могут стать кадровые перестановки в правительстве

Со следующей недели народные депутаты Украины выходят из каникул, и фактически стартует новый политический сезон.

Так, первые пленарные заседания парламента начнутся с 7 сентября, в этот же день запланированы согласительные советы.

Что будут рассматривать народные избранники в далекой и короткой перспективе, рассказываем далее.

”Домашняя работа” от МВФ и ЕС

Одним из приоритетов может стать получение кредита от Международного валютного фонда . Предварительно, миссия МВФ прибудет в Украину в сентябре с целью продолжить переговоры о программе финансирования stand-by. Об этом еще в конце июля договорились директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева и президент Владимир Зеленский.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

На днях глава Минфина Сергей Марченко подтвердил, что Украина действительно готовится получить следующий транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов.

Для получения части кредита Фонд велел Украине выполнить несколько заданий. Среди них - принятие закона о НАБУ, ряд технических законопроектов о Национальном банке и банковском законодательстве. Но самым важным заданием депутатов в ближайшие месяцы является внесение сбалансированного проекта закона госбюджета на 2022 год, который нужно согласовать с Фондом. Депутат от СН Александр Качура подтвердил “Вестям”, что цифры в парламент еще не поступали, и никакой коммуникации по этому вопросу с правительством нет.

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Кроме того, Украина может лишиться обещанных 600 млн евро от ЕС. Еще в феврале Еврокомиссия поставила перед Киевом ряд условий для получения транша. Среди них - обеспечение судебной реформы, создание действенной антикоррупционной инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата и позитивный прогресс с МВФ в рамках программы Stand-by. Дедлайн по получению помощи от ЕС истекает 14 сентября.



"Горячие" законы

В монобольшинстве рассказали, что приоритетными темами являются продолжение судебной реформы, вопрос коммунальных тарифов, налоговые (об урегулировании политики штрафов для бизнеса) и социальные (о пересмотре формулы прожиточного минимума) законопроекты.

По словам нардепа Александра Качуры, может быть рассмотрен законопроект о местных референдумах.

“Акцент - на построении системы народовластия и децентрализации: именно сейчас мы имеем исторический момент, когда можно успеть провести реформы через сессионный зал, ведь в 2022-м будет начало следующей предвыборной кампании, политики начнут говорить на "белое" — "черное", и найти конструктив в зале будет уже сложно", - рассказал Качура.

Еще один проект касается начала работы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот орган создадут вместо Госфискальной службы, и он заберет "экономические" полномочия у СБУ и МВД. БЭБ должен заработать 25 сентября, а на следующий день прекратит работу ГФС. Депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк считает, что проект все же примут, ведь орган уже создан, а все, что нужно - внести изменения в УПК и Уголовный кодекс. Для запуска органа нужно иметь не менее 30% штата, а набор сотрудников начинается в первых числах сентября. Однако некоторые эксперты сомневаются, что БЭБ заработает вовремя.

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Ждет своей очереди и законопроект о легализации медицинского каннабиса. Перед отпуском депутаты не смогли его принять и вынуждены были отправить на доработку. Еще одно задание на ближайшее время - принятие изменений в законы для перехода к "режиму paperless" ( отказ госорганов от использования бумаги в работе).



Будут ли отставки

Тему отставок в Кабмине начали активно обсуждать еще летом. Главной сенсацией сезона стала отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. Его преемником назначили нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского. После произошло еще около десятка увольнений высокодолжностных лиц разных госструктур.

Позже президент Владимир Зеленский признался, что недоволен работой некоторых из членов правительства, что сейчас активно обсуждают в СН. По данным источников ТСН в монобольшинстве, лишится должности могут министр обороны Андрей Таран и министр юстиции Денис Малюська. Это подтвердили и источники “Вестей”, добавив, что, кроме вышеперечисленных лиц, уволить могут главу Минкульта Александра Ткаченко. По словам члена фракции СН Марьяны Безуглой, отставка грозит и вице-премьер-министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

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В то же время собеседники из фракции СН убеждены, что масштабных отставок Кабмина этой осенью не будет. По словам Качуры, иммунитет имеют глава Минцифры Михаил Федоров, глава Минагрополитики Роман Лещенко и глава Минрегиона Алексей Чернышов. Депутат Алексей Устанко не видит предпосылок для увольнения Александра Кубракова, Сергея Марченко и Алексея Любченко. Однако точечных изменений по трем-четырем министрам стоит ждать ближе к концу сентября.

Однако глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю, то есть 7-10 сентября.

"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Тарифы, Донбасс и рынок земли

Осенью оппозиционные фракции сосредоточат внимание на вопросах коммунальных тарифов, рынка земли и Донбасса.

“Европейская солидарность” планирует поднять тему "выпадания" большого количества украинцев из списка получателей субсидий, рассказал источник “Вестей” из фракции.

"Мы в свое время использовали инструмент субсидий, для этого не надо было никаких документов, бумажной волокиты. Просто подаешь заявку - и тебе выделяют деньги", - недавно заявил Петр Порошенко.

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Фракция "Батькивщина" намерена предоставить предложения об удешевлении реальных платежек за коммунальные услуги. В частности, это касается тарифов на газ, которые тянут за собой все остальные цены, в том числе на товары потребления, пояснил депутат Иван Крулько.

Кроме того, среди приоритетов депутатов фракции - рынок земли, а также состояние экономики Украины и тема Донбасса.

“Никуда не делась и тема земли — у нас заработала горячая линия, куда люди могут сообщить о рейдерских захватах по причине старта рынка. Звонки поступают, надо их свести, чтобы был понятен масштаб. Но то, что отжим земли после т. н. реформы начался — факт. В-третьих, займемся темой безопасности, на разных уровнях — от экономики до Донбасса", - добавил Крулько.

Традиционно, одним из приоритетов “Оппозиционной платформы - За жизнь” является возвращение мира на Донбасс. Для этого фракция будет настаивать на реализации Минских соглашений.

Предполагается, что фракция продолжит борьбу с тарифным геноцидом. И тут следует отметить, что депутаты неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконного ценообразования на газовом рынке, но представленные факты проигнорировали.

Среди других приоритетных тем в этом сезоне, ожидаемо, будет борьба против языковой дискриминации, продажи земли иностранцам, уничтожения СМИ и политических репрессий.