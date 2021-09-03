Для призывников, военнообязанных и не только: Какие новые услуги презентовали в "Дії" и когда они заработают

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На популярной онлайн-платформе появилось сразу несколько новых услуг

Цифровизация в Украине движется уверенными темпами – на днях на портале государственных услуг "Дія" рассказали об очередных обновлениях и расширении перечня доступных услуг. Прямо сейчас уже можно воспользоваться одной новой функцией, а еще одна станет доступной в октябре этого года.

Детальнее об этом рассказываем далее.

Изменение места регистрации проживания для военных

Впервые в истории Вооруженных Сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, который имеет целью постепенно воплощать политику цифровой трансформации в системе Министерства обороны Украины и повышать цифровую грамотность среди граждан, облегчая им доступ к цифровым услугам. Внедрением этой системы занимается Директорат политики цифровой трансформации и информационной безопасности в области обороны Министерства обороны Украины.

На этот раз новая возможность – это процедура регистрации места жительства в режиме онлайн. И пока такая возможность доступна только для владельцев ID-карт.

Новация будет касаться таких категорий военных:

тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

тех, у кого есть имеющиеся и правильно оформленные все необходимые документы.

Стоит отметить, что ранее процедура смены места регистрации занимала от трех дней, а часто процесс растягивался на две недели. Чтобы завершить процесс, нужно было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы переместиться с воинского учета в одном месте и стать на учет в другом населенном пункте.

Новая услуга в "Дії" будет работать так:

І этап. Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дія";

II этап. Нужно заполнить электронное заявление, внести свои личные данные, выбрав в нужной опции свой статус – призывник / резервист / военнообязанный и указав личный номер регистрации;

III этап. Согласно заявке, "Дія" делает запрос в уже сформированный Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.

Фактически вся процедура займет в разы меньше времени, чем это было ранее и не придется стоять в очередях и лично посещать центры социальной поддержки.

Электронная услуга "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме в некоторых территориальных общинах Украины: Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог.

Сейчас функционирует действующий бумажный вариант изменения регистрации места жительства.

Услуга по подаче заявления на заключение брака

Новую услугу по регистрации брака на портале "Дія" презентуют в октябре этого года – это новация с онлайн-регистрации актов гражданского состояния. Украинцы смогут подать онлайн документы на регистрацию брака.

Физические лица не должны будут предъявлять документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, если сведения, содержащиеся в таких документах, уже есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Также физлица смогут оплатить административный сбор онлайн непосредственно на портале "Дія" – для этого не нужно будет обращаться в отдел ЗАГС с документами о внесении платы.

Заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов заявил, что услугу презентуют в октябре на Diia Summit.

Какие еще новации в "Дії"?

Кроме подачи заявления на регистрацию брака через портал "Дія" украинцы смогут подать заявление на получение повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, изменении имени и заказать выдачу семи видов выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Все эти услуги реализованы благодаря сотрудничеству Министерства юстиции Украины, Министерства цифровой трансформации и программы EU4Digital.

28 августа Министерство цифровой трансформации открыло доступ к порталу "Дія" для тех украинцев, у которых нет гаджетов и / или доступа в интернет. Воспользоваться услугами портала "Дія" можно будет в специально обустроенных местах в Центрах предоставления административных услуг. В более 1000 ЦПАУ (612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений) администраторы предоставляют государственные услуги, обучают пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн тем посетителям, у которых нет гаджетов и доступа в интернет.

Благодаря функционированию специально обустроенных мест с доступом к порталу "Дія" многие люди смогут научиться пользоваться онлайн-услугами и в будущем получать их уже самостоятельно. А это в свою очередь уменьшит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями разных населенных пунктов.