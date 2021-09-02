За задержку - штраф: Как в Украине хотят наказывать работодателей за задолженность по выплате зарплат

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Правительство предлагает ввести штрафы за несвоевременную выплату зарплаты

Недавно в Министерстве экономики разработали комплекс штрафных санкций, которые вероятно будут применять к работодателям, которые систематически накапливают задолженности по выплате зарплаты своим работникам. Кроме этого, в сентябре чиновники планируют индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы.

Что предусмотрено инициативами - рассказываем далее более подробно.

Как будут защищать работников от невыплат зарплаты

На сайте профсоюзов появился законопроект об усилении защиты прав работников в случае нарушения срока выплаты зарплаты. Речь идет о новых правилах, которые внедряют уголовную ответственность руководителя и ФЛП за безосновательную невыплату зарплаты или ее части за более чем месяц, а также выплату пени за невыплату зарплаты. Кроме этого, будут внедрены обновленные нормы по выплате отпускных и оплате труда за дни командировки.

Согласно законопроекту об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя, работникам могут предоставить компенсации в случае неплатежеспособности их работодателя.

Согласно законопроекту о защите прав работников в случае нарушения сроков выплаты зарплаты, предлагается такое:

Обязать работодателя платить работнику пеню в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки зарплаты. Пеня заменит действующую ныне компенсацию, которую работодатели выплачивают работникам за задержку зарплаты. Предоставить работнику право временно прекратить работать в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней (однако для некоторых случаев будут действовать исключения). Изменить принцип определения уголовной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы. Сейчас размер штрафов не зависит от количества работников на предприятии и составляет от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как будут наказывать работодателей-должников

Если парламентарии примут законопроект, то за безосновательную невыплату зарплаты или ее части за более месяца, совершенную умышленно руководителем предприятия или ФЛП, будет установлен штраф в размере от 400 до 800 нмдг (от 6800 до 13600 гривен), за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Также работодателю могут назначить исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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При этом если задержка произошла вследствие нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты зарплаты, штраф составит от 800 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13600 грн до 20400 грн) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оплата отпускных и дней в командировке

Указанный законопроект предлагает изменить срок выплаты отпускных. Согласно документу, отпускные нужно будет выплачивать до начала отпуска, если иное не предусмотрено законодательством или трудовым / коллективным договором. Сейчас же отпускные следует выплачивать не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Также предлагается изменить правила начисления оплаты труда за дни командировки. Работникам, направленным в служебную командировку, будут оплачивать работу в соответствии с условиями, определенными трудовым / коллективным договором. Это означает, что не будет упоминания об оплате труда не ниже среднего заработка и не нужно будет сравнивать размер оплаты труда со средним заработком, рассчитанным за Порядком №100.

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Если народные депутаты проголосуют за законопроект об усилении защиты прав работников в случае нарушения срока выплаты зарплат, он вступит в силу 1 января 2022 года.

Об индексации зарплаты в сентябре

В сентябре 2021 года зарплату будут индексировать на уровне июля 2021 года. При этом коэффициенты индексации не изменятся. Согласно правил исчисления индекса потребительских цен (ИПЦ), для индексировать зарплату следует, когда рассчитанный ИПЦ превысит порог индексации (сейчас 103%). ИПЦ должно исчисляться нарастающим итогом.

Заработная плата индексируется в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на сентябрь 2021 года он составляет 2379 гривен.

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При повышении окладов значение индекса в месяце повышения принимается за 1 или 100%. Месяц повышения считается базовым и индексация в этом месяце не проводится. Но это только, если сумма повышения заработной платы превысит сумму индексации.

Индекс потребительских цен, на основании которого осуществляется расчет для проведения индексации, за июль текущего года составил 100,1%. Он не повлиял на коэффициенты индексации, поэтому все работодатели будут начислять индексацию по коэффициентам на уровне июля 2021 года.