Вадим Рабинович о незаконном решении суда о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку: У нас нет судебной системы – это судилище и политическая расправа

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

В Украине нет судебной системы, а процесс над главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народным депутатом Виктором Медведчуком – это судилище и политическая расправа. Об этом после заседания суда заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, передает "Перший Незалежний".

"Нет никакой судебной системы. Здесь (по делу Медведчука, – ред.) – судилище, не имеющее отношения к законам и не имеющее отношения вообще к юрисдикции. Это – политическая расправа", – отметил Рабинович.

"Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Судья не просто проштамповал решение о новом домашнем аресте – он убрал оттуда один пункт, который был раньше. Раньше был перечень кого можно допускать (к Медведчуку, – ред.), сегодня (и мы это проанализируем, мы не понимаем пока, что они надумали), но еще медицинским работникам теперь запрещено общаться с Медведчуком. Просто врач не имеет права теперь по решению этого суда даже к нему прийти. То есть это какое-то безумие, которое начинает множиться, потому что, если вы бы сидели со мной там – вы бы поняли, о чем я говорю", – добавил Рабинович.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева рассматривал в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку. По его итогам председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца продлили домашний арест – до 31 октября.

Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что суд по его делу целиком находится под влиянием и в полной зависимости нынешней власти в лице президента Владимира Зеленского.

"Процессуальные нарушения продолжаются, причем делаются они массово, особенно накануне сегодняшнего судебного заседания, которое ознаменовалось тем, что за несколько дней до этого судебного заседания было оглашено о завершении судебного следствия несмотря на то, что сроки его продлены до середины ноября текущего года. Сделано это было все в угоду и в ознаменование для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня Независимости "огромную, объемную", а я называю работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. И вот сегодня будет рассматриваться в очередной раз ходатайство о продлении меры пресечения, более того, которое составлено с нарушением закона, которое, на мой взгляд и с точки зрения защиты, которая защищает меня, является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня о том, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти, и поэтому говорить и ожидать справедливого решения фактически не приходится. Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться, мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала", – отметил политик.

Его адвокат Дмитрий Лойфман, выступая в суде, подчеркнул, что очередное постановление, которое предоставили суду прокуроры по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это продолжение попыток фальсифицировать дело оппозиционного политика.

"Стороной обвинения систематически фальсифицировались доказательства с единственной целью – привлечение Виктора Медведчука к ответственности именно из-за его политической деятельности. Об этом свидетельствует даже это ходатайство, которое подали, уже когда досудебное расследование завершено", – добавил адвокат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.