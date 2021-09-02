Рабинович: Власть устроила судилище и политическую расправу над Виктором Медведчуком

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

В четверг, 2 сентября, суд продлил до 31 октября домашний арест народному депутату Украины, главе политсовета и председателю Стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

"Это не суд, а судилище! Это политическая расправа, безумие, не имеющее ничего общего ни с законами, ни с юриспруденцией", – так прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович решение суда.

При этом политик обратил внимание на важный нюанс.

"Судья не просто проштамповал решение о новом домашнем аресте, он еще и убрал один пункт – о перечне лиц, которых можно допускать к нашему соратнику. И вот решением суда, теперь даже медицинским работникам запрещено общаться с Виктором Медведчуком – врач не имеет право к нему прийти!" – возмутился Вадим Рабинович.

Политик уверен, что такое решение – не случайно, поэтому оно будет тщательно проанализирован.

"Все, что происходит вокруг Виктора Медведчука – это какое-то безумие и, если бы все присутствующие журналисты могли быть в зале суда, то они бы в этом убедились. Что это – мы не понимаем, но очевидно, что такое решение – не случайно. Вдумайтесь: суть обвинения и продления ареста теперь заключается в том, что Медведчук, видите ли, может съесть 62 тома дела. Это на голову не наденешь!" – подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Вывод один: никакой судебной системы в Украине не существует, а все мы наблюдаем за судилищем, которое не имеет никакого отношения к законам и юриспруденции вообще. Это политическая расправа над Медведчуком!" – резюмировал Вадим Рабинович.

Отметим, что сегодня, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом председателю политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.