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Представитель Украины в ЕСПЧ Лищина отправлен в отставку из-за дела Медведчука. Зе-власть в панике

Кирилл Киквидзе
Кирилл Киквидзе

Блогер

Фото из открытых источников
Прочитал где-то на просторах телеграма, что украинский уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека заместитель министра юстиции Иван Лищина неожиданно отправлен в отставку.
 
По мнению его помощников это произошло по причине того, что ЕСПЧ, несмотря на всевозможное противодействие с украинской стороны, все же открыл производство по иску лидера ОПЗЖ к Украине о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом без предъявления доказательств вины.
 
Помощники Лищины утверждают, что он сделал все возможное, но ЕСПЧ "просто не мог закрыть глаза на очевидное правонарушение со стороны государства".
 
Они боятся Медведчука. До дрожи в коленках.
 
Напомню, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
 
А в начале августа Европейский суд по правам человека открыл первое производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.
 
Источник: Корреспондент 
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