Медведчук намерен инициировать иск в ЕСПЧ из-за вопиющих нарушений в ходе судебного процесса

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук намерен инициировать иск в Европейский суд по правам человека из-за вопиющих нарушений в ходе судебного процесса. Об этом политик заявил на брифинге после окончания суда, где ему продлили домашний арест до 31 октября, в четверг, 2 сентября, трансляцию которого вел "Перший Незалежний".

"… и обязательно будет обжаловано это решение в апелляционный суд, и несмотря на то, что особых надежд мы не питаем, но борьба будет продолжена и мы будем бороться во всех инстанциях, как отечественных в Украине, так и в международном в ЕСПЧ", – отметил Медведчук.

Ранее адвокат лидера оппозиции Дмитрий Лойфман заявлял, что суд продлит домашний арест Медведчуку, то его защита подаст новый иск в ЕСПЧ.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь, похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.