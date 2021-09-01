"Перший Незалежний" первым в Украине запустил трансляцию эфира в своем Telegram-канале

ZIK

Телеканал "Перший Незалежний" первым в Украине запустил видеотрансляцию в своем Telegram-канале.

Наш канал становится еще ближе к своим зрителям. Мы первыми в Украине запускаем трансляцию для аудитории в своем канале в Telegram. Теперь каждый украинец сможет смотреть "Перший Незалежний" через свой мессенджер в любое удобное время.

Подписаться на наш Telegram-канал можно по ссылке.

Чтобы участвовать в нашем эфире – нажмите кнопку "Присоединиться".

Фото из открытых источников

Также напомним, что смотреть прямую трансляцию нашего канала можно на Youtube и Facebook.

Журналисты "Першого Незалежного", которые каждый день выходят в эфир, преодолевая бешеное давление со стороны президента Зеленского и его команды, каждый день выходят в эфир, чтобы вы знали правду.

Благодарим за поддержку, наши уважаемые подписчики!

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Американская организация Freedom House, которая специализируется на распространении и защите демократии и свободы по всему миру, уже заявила, что Зеленский использует органы исполнительной власти для наложения санкций на СМИ под предлогом защиты национальной безопасности и борьбы с дезинформацией.