Нейтан Гилл о закрытии телеканалов и давлении на оппозицию в Украине: Ситуация ужасная

Нейтан Гилл

Ситуация с закрытием телеканалов и давлением на оппозицию в Украине является ужасной. Чтобы это изменить, необходимо рассказать миру о происходящем. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил депутат Европарламента от Великобритании 2014-2020 годов Нейтан Гилл.

"Сейчас очень важно рассказать миру о том, что происходит в Украине. И я думаю, что это важно и для людей в Украине. Свободные медиа. Сейчас ситуация ужасная. Никто не может забрать у "Оппозиции" голос и не может заставить ее молчать. Это имеет решающее значение для правительств мира. ООН использует эту информацию. Сила огласки в том, что это будет давить на Зеленского и заставит его отступить назад", – сказал Нейтан Гилл.

"Критически важно, чтобы правительства разных стран, Организация Объединенных Наций использовали свое влияние и проинформировали мировые политические силы, чтобы те требовали от Зеленского прекратить эту практику. Сейчас он чувствует себя на коне, он закрыл немало телеканалов, и ему все сошло с рук – по крайней мере, он так думает. Но реальность в том, что он не будет находиться у власти вечно, и его партия тоже. И рано или поздно для него будут последствия. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Хочется, чтобы народ Украины имел свободу слова и свободу средств массовой информации. Остальная Европа воспринимает эти вещи как нечто самоочевидное. И критически важно, чтобы то же самое было и в Украине. И единственный способ – это чтобы мировые лидеры начали оказывать все большее давление на режим Зеленского", – добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции о продлении сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.