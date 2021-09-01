COVID-сертификат "недействителен" или не загружается: Как подтвердить на границе наличие прививки от коронавируса
Решить проблему на границе украинцам помогли бумажные аналоги документа
В августе Европейский Союз признал украинские цифровые COVID-сертификаты, что позволило вакцинированным украинцам упростить условия пересечения границ. Соответствующий документ можно сгенерировать в "Дії", а на границе его сканируют специальными устройствами и, соответственно, позволяют пересечение.
Однако украинские граждане жалуются, что сертификат иногда нельзя скачать или он оказывается недействительным.
Как действовать в такой ситуации и как сгенерировать документ о прививках в материале "Першого Незалежного".
COVID-сертификат не подгрузился в "Дію"
Украинка Марта вместе с мужем получила вторую дозу вакцины еще в июле у одного и того же врача. Сертификат мужчины успешно подгрузился в "Дію", однако женщина до сих пор не может получить электронную версию документа. Чаще всего такая ошибка происходит, когда данные в систему были внесены неправильно. В таком случае надо обратиться в центр, где делали прививку, или к своему врачу. Марта рассказала, что обращалась с этим вопросом к семейному врачу. Медик подтвердила правильность ввода всех данных, однако сертификат в "Дії" до сих пор не появился.
"Я обращалась в техподдержку, но там – чат-бот, который, по сути, не может решить ни одной проблемы. Пробовала переустанавливать приложение и логиниться с других устройств. Это не сработало", – рассказала Марта.
С такой же проблемой столкнулась пользовательница Виктория. Женщина сделала прививку одновременно со своей дочкой. Через некоторое время мать смогла сгенерировать свой сертификат о вакцинации, однако получить электронный документ дочери не удалось.
"Вам нужно обратиться через учреждение здравоохранения к врачу, который вас вакцинировал, или же к любому другому врачу того же учреждения, чтобы исправить данные. Данные в бумажном виде не исключают возможности ошибки в данных, внесенных в реестр – в вашем случае в ЕСОЗ. Именно об этом свидетельствует статус, который вы видите в приложении, – ответил женщине менеджер "Дії".
Украинка обратилась к семейному врачу, который подтвердил, что все данные по вакцинации внесены правильно.
Похожая ситуация случилась и у Ильи, который получил вторую дозу вакцины еще в июне. Прививку мужчина сделал в Киеве, однако в приложении "Дія" указали, что он вакцинировался не в Украине. При этом в приложениях Healsi и Medcard24 отображается информация о вакцинации двумя дозами.
"Долго ждал сертификат в "Дії", читал все новости и был счастлив, когда вышла версия для Android, но... "Сертификат недоступен. Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививки." – Что делать? Я прививался в Киеве. Первая доза в МВЦ, вторая – в поликлинике. Я уже ходил и туда, и туда. Они говорят, что с их стороны все внесено..." – пояснил Илья.
Сертификат о вакцинации стал "недействительным"
Отсутствие сертификата – не единственная проблема, с которой столкнулись вакцинированные украинцы. Нередко граждане, возвращаясь домой из-за границы, узнают, что их COVID-сертификат стал недействительным.
"Только что (26.08.2021) проходила пограничный контроль с сертификатом в приложении "Дія". "Недействителен", и красный экран у пограничников. Летела в Грецию. Собрались несколько пограничников, каждый пробовал просканировать – результат один и тот же. Сказала, что у меня есть с собой бумажный. Подумали, посмотрели друг на друга и пропустили меня", – написала в Facebook Рада Радмилевич.
Женщина добавила, что в Греции после прилета сертификат у нее не сканировали, а когда его проверяли в вузе, появилась такая же проблема.
Однако это не единственная история, когда документ о вакцинации перестает работать. "Недействительный" сертификат получил и Владимир Науменко, возвращавшийся 25 августа из Таиланда. Мужчина предъявил документ на пограничном пункте пропуска в Украине, однако он не сработал. Еще один украинец столкнулся с такой проблемой во время проверки в Латвии.
С начала использования программного обеспечения SafeBorder и технических средств пограничники проверили около 64 тысяч COVID-сертификатов. В ГНСУ pnk.tv подтвердили, что некоторые документы система действительно определяла как недействительные. На вопрос о том, был это поддельный сертификат или сбой в системе, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил следующим образом: "Это был недействительный сертификат – это та информация, которая у меня есть на данный момент".
Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія"
В "Дії" отметили, что на сегодня получить сертификат о вакцинации могут только граждане, которые получили две прививки от коронавируса. Позже такая функция станет доступной для владельцев ПЦР-тестов и тех, кто уже выздоровел от COVID-19.
Для того чтобы сгенерировать сертификат в приложении, нужно выполнить следующие действия:
- Зайдите в раздел "Послуги".
- Выберите функцию "COVID-сертифікти" и нажмите кнопку "Отримати сертифікат".
- Предоставьте согласие о передаче данных о себе и подпишите сертификат.
Далее электронная система поможет вам сделать подпись в смартфоне. Его могут создать только владельцы ID-карты и загранпаспорта. Чтобы получить подпись, нажмите клавишу "Фото" и следуйте указаниям. После подписи автоматически сгенерируется COVID-сертификат. Документ доступен как на IOS, так и на Android.
Если сертификат получить не удается, можно попробовать переустановить приложение. Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб объяснил, что документы не работают в бета-версии приложения. Например, сертификат украинки, которая летела в Грецию, был сгенерирован 11 августа, а доступ к шлюзу ЕС приложение получило 20 августа. То есть у нее была бета-версия документа.
Для того чтобы устранить проблему, необходимо удалить приложение и скачать его повторно. После этого придется снова идентифицироваться, и вы получите документы.
Еще одной причиной отсутствия документа может стать отмена сертификата "квалифицированной" подписи.
"Проблема была в том, что после обновления приложения "Дія" с какой-то стати отменило мой сертификат "квалифицированной" подписи. После обновления приложения возникла большая нагрузка на поставщика электронных доверительных услуг ГП "Дія". После того как я получил новый сертификат, мне удалось подписать "заявление о разрешении на обработку ПД", а потом уже сертификаты подтянулись в приложение..." – ответил Андрей.
Относительно других случаев, когда сертификат не отображался в приложении, pnk.tv обратился за комментарием к Минцифры. В министерстве ответили, что рассмотрят эти вопросы.