COVID-сертификат "недействителен" или не загружается: Как подтвердить на границе наличие прививки от коронавируса

Решить проблему на границе украинцам помогли бумажные аналоги документа

Сертификат вакцинации в приложении "Действие" Фото из открытых источников

В августе Европейский Союз признал украинские цифровые COVID-сертификаты, что позволило вакцинированным украинцам упростить условия пересечения границ. Соответствующий документ можно сгенерировать в "Дії", а на границе его сканируют специальными устройствами и, соответственно, позволяют пересечение.

Однако украинские граждане жалуются, что сертификат иногда нельзя скачать или он оказывается недействительным.

Как действовать в такой ситуации и как сгенерировать документ о прививках в материале "Першого Незалежного".

COVID-сертификат не подгрузился в "Дію"

Украинка Марта вместе с мужем получила вторую дозу вакцины еще в июле у одного и того же врача. Сертификат мужчины успешно подгрузился в "Дію", однако женщина до сих пор не может получить электронную версию документа. Чаще всего такая ошибка происходит, когда данные в систему были внесены неправильно. В таком случае надо обратиться в центр, где делали прививку, или к своему врачу. Марта рассказала, что обращалась с этим вопросом к семейному врачу. Медик подтвердила правильность ввода всех данных, однако сертификат в "Дії" до сих пор не появился.

Е-проверка COVID-19-сертификатов на границе Украины ГНСУ

"Я обращалась в техподдержку, но там – чат-бот, который, по сути, не может решить ни одной проблемы. Пробовала переустанавливать приложение и логиниться с других устройств. Это не сработало", – рассказала Марта.

С такой же проблемой столкнулась пользовательница Виктория. Женщина сделала прививку одновременно со своей дочкой. Через некоторое время мать смогла сгенерировать свой сертификат о вакцинации, однако получить электронный документ дочери не удалось.

Скриншот Facebook

"Вам нужно обратиться через учреждение здравоохранения к врачу, который вас вакцинировал, или же к любому другому врачу того же учреждения, чтобы исправить данные. Данные в бумажном виде не исключают возможности ошибки в данных, внесенных в реестр – в вашем случае в ЕСОЗ. Именно об этом свидетельствует статус, который вы видите в приложении, – ответил женщине менеджер "Дії".

Украинка обратилась к семейному врачу, который подтвердил, что все данные по вакцинации внесены правильно.

Похожая ситуация случилась и у Ильи, который получил вторую дозу вакцины еще в июне. Прививку мужчина сделал в Киеве, однако в приложении "Дія" указали, что он вакцинировался не в Украине. При этом в приложениях Healsi и Medcard24 отображается информация о вакцинации двумя дозами.

"Долго ждал сертификат в "Дії", читал все новости и был счастлив, когда вышла версия для Android, но... "Сертификат недоступен. Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививки." – Что делать? Я прививался в Киеве. Первая доза в МВЦ, вторая – в поликлинике. Я уже ходил и туда, и туда. Они говорят, что с их стороны все внесено..." – пояснил Илья.

Сертификат о вакцинации стал "недействительным"

Отсутствие сертификата – не единственная проблема, с которой столкнулись вакцинированные украинцы. Нередко граждане, возвращаясь домой из-за границы, узнают, что их COVID-сертификат стал недействительным.

"Только что (26.08.2021) проходила пограничный контроль с сертификатом в приложении "Дія". "Недействителен", и красный экран у пограничников. Летела в Грецию. Собрались несколько пограничников, каждый пробовал просканировать – результат один и тот же. Сказала, что у меня есть с собой бумажный. Подумали, посмотрели друг на друга и пропустили меня", – написала в Facebook Рада Радмилевич.

Женщина добавила, что в Греции после прилета сертификат у нее не сканировали, а когда его проверяли в вузе, появилась такая же проблема.

Скриншот Facebook

Однако это не единственная история, когда документ о вакцинации перестает работать. "Недействительный" сертификат получил и Владимир Науменко, возвращавшийся 25 августа из Таиланда. Мужчина предъявил документ на пограничном пункте пропуска в Украине, однако он не сработал. Еще один украинец столкнулся с такой проблемой во время проверки в Латвии.

Скриншот Facebook

С начала использования программного обеспечения SafeBorder и технических средств пограничники проверили около 64 тысяч COVID-сертификатов. В ГНСУ pnk.tv подтвердили, что некоторые документы система действительно определяла как недействительные. На вопрос о том, был это поддельный сертификат или сбой в системе, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил следующим образом: "Это был недействительный сертификат – это та информация, которая у меня есть на данный момент".

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія"

В "Дії" отметили, что на сегодня получить сертификат о вакцинации могут только граждане, которые получили две прививки от коронавируса. Позже такая функция станет доступной для владельцев ПЦР-тестов и тех, кто уже выздоровел от COVID-19.

Для того чтобы сгенерировать сертификат в приложении, нужно выполнить следующие действия:

Зайдите в раздел "Послуги".

Выберите функцию "COVID-сертифікти" и нажмите кнопку "Отримати сертифікат".

Предоставьте согласие о передаче данных о себе и подпишите сертификат.

Далее электронная система поможет вам сделать подпись в смартфоне. Его могут создать только владельцы ID-карты и загранпаспорта. Чтобы получить подпись, нажмите клавишу "Фото" и следуйте указаниям. После подписи автоматически сгенерируется COVID-сертификат. Документ доступен как на IOS, так и на Android.

Если сертификат получить не удается, можно попробовать переустановить приложение. Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб объяснил, что документы не работают в бета-версии приложения. Например, сертификат украинки, которая летела в Грецию, был сгенерирован 11 августа, а доступ к шлюзу ЕС приложение получило 20 августа. То есть у нее была бета-версия документа.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо удалить приложение и скачать его повторно. После этого придется снова идентифицироваться, и вы получите документы.

Еще одной причиной отсутствия документа может стать отмена сертификата "квалифицированной" подписи.

"Проблема была в том, что после обновления приложения "Дія" с какой-то стати отменило мой сертификат "квалифицированной" подписи. После обновления приложения возникла большая нагрузка на поставщика электронных доверительных услуг ГП "Дія". После того как я получил новый сертификат, мне удалось подписать "заявление о разрешении на обработку ПД", а потом уже сертификаты подтянулись в приложение..." – ответил Андрей.

Относительно других случаев, когда сертификат не отображался в приложении, pnk.tv обратился за комментарием к Минцифры. В министерстве ответили, что рассмотрят эти вопросы.