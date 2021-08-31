Нимченко о продлении домашнего ареста Медведчуку: Это прямое проявление политических репрессий

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новое ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста председателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку является прямым проявлением политических репрессий

Новое ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста председателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку является прямым проявлением политических репрессий.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко.

Он отметил, что меру пресечения просят продлить снова несмотря на то, что ранее было объявлено об окончании следственного процесса.

"Как можно в таком случае предъявлять какие-то основания о продлении меры пресечения? Скажите, говорит ли это о наличии здравого смысла или о чем-то другом? Естественно, мы видим сейчас преднамеренные действия. Сейчас Зеленский будет ссылаться на документы генпрокуратуры и говорить, мол, что у нас порядок и что даже санкции ввели, чтобы следственные материалы не были уничтожены", - сказал Нимченко.

Депутат добавил, что в отношении следствия и меры пресечения всегда должны быть факты, которые четко указывают на совершение подозреваемым правонарушения.

"Мы видим, что есть голословные заявления, есть предоставление полномочий органу, который не является правосубъектным в отношении правопорядка и соблюдения законов", - резюмировал депутат.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека. В начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.